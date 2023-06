歐洲｜英抗通膨 擬限制糧價

英國央行連續12次升息仍舊不見通膨降溫, 政府考慮限制糧食價格, 但經濟學家警告此舉破壞市場秩序。

1973年第一次石油危機爆發後,英國陷入停滯性通膨。1970年代英國國內生產毛額(GDP)年成長率僅2.4%,通膨率卻高達12.5%,令當時的保守黨政府使出薪資凍漲及限制物價的極端措施企圖打擊通膨,無奈成效不彰反而在全國各地引爆抗爭行動,最終害保守黨政府下台,如今經濟學家擔心英國又將歷史重演。

英國零售商協會統計,英國店鋪商品價格在今年5月年增9%,創下2005年該協會開始統計以來最高紀錄。儘管糧食通膨率在今年5月縮小至15.4%,依舊是史上次高紀錄。

該協會會長狄更生(Helen Dickinson)表示,去年俄烏戰爭造成能源及原物料價格飆漲後,近日價格終於開始下滑,促使牛油、牛奶、水果及魚類等糧食價格在5月下跌,但巧克力、咖啡等品項價格持續上漲。

整體而言,英國糧食價格跌幅微乎其微已讓消費者感到生活拮据,也讓當初宣稱在今年將通膨率砍半的首相蘇納克倍感壓力。回顧今年1月蘇納克發下豪語時,英國通膨率約在10%,到了4月仍高達8.7%。

買菜花費提高15%

證券交易商AJ Bell個人理財部門主管蘇特(Laura Suter)表示:「每當英國人在收銀台等待結帳金額時還是會捏把冷汗,因為去年平均單周買菜花費100英鎊,如今已變成115英鎊。」

相較於財力小康以上的英國家庭,社會底層的貧窮人口在糧食價格飆漲的情況下更加走投無路,因為窮人可支配所得絕大多數用來購買糧食。今年以來英國有越來越多人靠糧食銀行接濟維生,人數甚至比疫情高峰期還多。

負責管理英國最大糧食銀行的慈善機構Trussell Trust表示,今年3月為止的一年內糧食銀行一共送出將近300萬份糧食包裹,較前一年增加37%。

英國央行為了讓通膨率回到2%目標範圍,至今已連續12次升息,無奈糧食價格居高不下。央行總裁貝利(Andrew Bailey)近日出席議會作證時坦言,糧食價格對通膨的影響超乎想像,央行還在衡量適當貨幣政策。

高通膨恐危及選情

眼看明年英國大選將至,蘇納克深怕高通膨助長民怨危及選情,不惜考慮仿效1970年代的限價政策,只是這回鎖定糧食價格。但這項政策遭到許多經濟學家反對,因為限制糧食價格只會讓供應商減少供應量,造成市場供不應求,最終糧食短缺只會害人民生活更苦。

凱投宏觀首席經濟學家席林(Neal Shearing)警告,限價政策打亂市場秩序,唯有「在極端情況下」才能出此下策,但現況還沒到政府干預糧食價格的地步。

英國零售商協會糧食永續主管歐派(Andrew Opie)表示:「原物料價格下滑後,反而是政府新法規讓通膨居高不下。」他認為英國政府新通過的資源回收法規及歐盟食品進口管制法都助長糧食價格。

歐派表示與其恢復1970年代的限價政策,政府更應「放寬法規限制」,尤其是英國脫歐後衍生的眾多新法規,因為歐盟是英國主要糧食進口來源。

精句選粹

