大陸｜創業家力挺新趨勢

AIGC、生物科技甚至是核融合， 面對這些可能顛覆人類生活的技術， 大陸有愈來愈多創投正利用自己當初成功的創業經驗，力挺這些科技新趨勢。

近年網路科技當道下又誕生大批年輕創業家，恰好大陸許多創業者近年均選擇在「當打之年」退休，且有愈來愈多人都開始轉戰新的創投領域，用其職涯成功經驗來挖掘新產業新技術。

當打之年退休換跑道



例如字節跳動創辦人張一鳴在2021年宣布卸任公司職位後，就鮮少出現在鏡頭前，不過日前香港公司註冊處資訊顯示，有一檔名為Cool River Venture的基金在2023年5月22日生效，性質是私人股份有限公司，引人注意的是基金由張一鳴擔任董事，唯一股東為Galaxy LLC，持股比例為100％。

相關資料顯示，該檔基金的主要投資方向是科技相關行業，當前最熱門的AI備受注意。加上張一鳴2021年宣布卸任字節跳動執行長時也表示，未來將探索虛擬現實、生命科學、科學計算等對人類生活有影響的技術，這些領域需要創新者突破慣性去拓展，市場也關注揮軍投資領域的張一鳴會如何透過資金與資源協助這些新科技的發展。

同時，與字節跳動旗下抖音共同掀起大陸短影音風潮的快手元老，近期也傳進軍創投領域。投資界引述知情人士表示，快手聯合創辦人、前執行長宿華最近頻繁注意各種投資項目，不乏有人民幣數千萬元的出手。

宿華在2021年快手IPO後不到一年的時間，就卸任公司執行長退出第一線。而在今年1月，快手公告，控股股東達佳發展套現37.78億港元。達佳發展是由宿華及其家族擁有，並表示所得款項將投向慈善公益捐贈、前沿科技探索以及基礎設施投資等領域，反映宿華進軍科技投資的企圖。

傳宿華最新的投資項目是另一個網企大老、美團聯合創辦人王慧文所打造的大模型公司「光年之外」。王慧文也是創辦美團後，在2020年底選擇退休，而近期受到AIGC應用前景的鼓舞，重出江湖並大動作呼朋引伴投入AI大模型。此次案例也成為大陸網路創業家們從投資、創業推動新技術發展的難得案例。

還有知情人士指出，宿華投資的項目還有探索融合能源領域的能量奇點，該公司致力在可商業化的融合聚變能源技術，主要走磁局限融合路線，研發追逐這項終極能源。

宿華和張一鳴這些創業家在退休後有更多時間研究投資，另一方面，部分年輕公司也在經營的同時，就將相當資金投入新科技領域，如當前大陸最紅的遊戲公司米哈遊，既參投能量奇點，還投資XR晶片研發公司萬有引力、民營火箭製造企業東方空間，最近也傳出將投資AI新創MiniMax。

成王敗寇 仰賴精準眼光



這些創業家都在行動時代，透過新奇的網路服務與產品，很大程度重塑大陸民眾的生活模式。如今新時代，涉及AI與能源的新科技趨勢，其技術結構需要比網路產品更大的資本投入，且可預見當中不少領域的最終結果將是一翻兩瞪眼、只有研發成功跟失敗兩條路可走，企業估值的「本夢比」含量並不一定比網路時代企業來得低。怎麼挖掘有成功可能性的項目，如何給予這些新創援助，就仰賴這些曾用精準眼光累計了龐大資源的創業家了。

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