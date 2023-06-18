東北亞｜韓國的司法天秤

韓國司法機構長期不被社會信任，源於重大罪犯總被認為「輕放」了， 對犯罪者應給予重懲，還是應給予教化？ 韓國社會與司法機構存在不同價值觀，也讓雙方距離愈來愈遠。

法官對犯罪者的「慈悲」，會多惹人怒？日前二審法官認為判無期要等25年才能假釋「太久了」，進而逆轉一審「無期徒刑」的判決，將殺女友的罪嫌改判為15年。二審法官對犯罪者的「慈悲」，讓人難以置信，也讓不少人對「司法」感到無法失望且沮喪。

事實上，不只是台灣，韓國社會也長期不信任司法檢調機關，韓國司法檢調機關長期不被人民所信任，固然與政商、金權政治為相互依存關係，導致「有錢判生、沒錢判死」有關外，然而，更為絕對的原因是，犯罪者獲判的刑責總是遠低於人們的預期。

其實，韓國的法律與刑責不能說不嚴，金融詐欺罪最重可判處無期徒刑，然而，現實上韓國史上最大金融詐欺案，並沒有判到無期，而是有期徒刑40年，於是，韓國社會拿華爾街最大龐氏騙局主角馬多夫（Bernard Madoff）被判150年來比，認為韓國法院判決太慈悲。

趙斗淳事件引發眾怒

然而，韓國社會最無法原諒的判決是「趙斗淳事件」。這是發生在2008年12月的一宗性侵案，犯人趙斗淳在廁所用極其殘忍的手段性侵八歲幼童，導致幼童下半身喪失所有功能，但最後只被判處12年有期徒刑、外加七年戴電子腳鐐，2022年趙斗淳服滿刑期已出獄，韓國人對此會感到有憤怒是可以想像的。

趙斗淳一直以「喝醉酒」作為開脫罪的理由，這對韓國人來講，根本沒有悔意，況且事件中的八歲幼童也不是第一個受害者，之前就有多起性侵孩童的前科，卻還是被「輕放」，韓國人的氣憤不難理解。

「趙斗淳事件」也加深了韓國社會對司法機關的不信任。調查顯示，87％的韓國人認為司法懲罰過於「輕放」，進而有90％的人認為司法懲罰應該要更嚴格，尤其是對涉及性犯罪及對兒童和未成年人的犯罪時。

問題是，司法機關是真的輕放了有罪者嗎？平心而論，是民眾與執法者對法律的見解有很大的距離，民眾期望對有罪者重懲，法官則希望能夠有改變、教育有罪者。也因此當民眾因「趙斗淳事件」而要求不斷提高對犯罪者的刑責時，法官卻不一定是這麼想。

司法機構著重改造有罪者

簡單地說，韓國司法機構普遍認為，刑責目的不單單是懲罰，更應著眼於「改造」有罪者。也因此，法官在量刑時，會考量很多的因素，例如，如果犯案者有心理因素，或是家裡的經濟支柱等，就會被考慮在「其情可憫」的理由而給予減刑。

甚至是酒醉也可以減刑，因為喝醉了神智不清是在非意識下的犯罪，趙斗淳就是以此為由開脫罪責，也因為趙斗淳事件引起共憤，「酒醉」將排除在「量刑」的考慮之外。

然而，旨在教化，不在懲罰的量刑原則，在像「趙斗淳事件」上，是完全無法讓韓國人接受。也因此，韓國最高法院有設立「量刑委員會」，除將量刑指南化外，也還提供一個平台，是讓民眾參與審判，在聽完兩造雙方的故事後，「試著做出判決。」韓國司法機構相信，讓人們瞭解為什麼做出這樣的司法判決，人們愈是會明白刑罰是理性的，就愈不會要求立法者嚴懲。只是，果真會是這樣嗎？

精句選粹

Why does the Korean court continue to hand out “lenient” penalties despite decades of being criticized for doing so?

延伸閱讀