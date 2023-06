東南亞｜星國房價居亞太之冠

星國房價與租金排名亞太第一, 主因包括移民人口增加、房屋完工速度放緩, 以及嚮往自由的年輕人搬出家裡。

據城市土地學會(Urban Land Institute,ULI)亞太住房中心最新報告顯示,2022年新加坡私人住宅中位數價格高達120萬美元,超越香港的116萬美元,成為亞太地區最貴城市。星國每月房租2,596美元也居亞洲之冠,擊敗澳洲雪梨與墨爾本等地。

該報告彙整亞太地區九大市場45個城市的政府統計數據,同時從擁房比例、租金與家庭收入的關係,來評估住宅的可得性。

該報告主要作者Kenneth Rhee表示:「影響住房可得性的因素眾多,包括人口趨勢變化、土地使用與居住密度相關的政府政策、重建與再造城市老舊社區的能力、購房貸款的取得性、政府對住房供給的參與程度,以及新冠疫情對於新屋供應的影響等。」

報告指出,香港2022年房價「大幅下跌」,原因在於香港貨幣政策決策機關跟進美國聯準會(Fed)持續升息腳步,導致房貸利率走高所致。去年10月,香港房價一度跌至五年低點。今年5月初,香港金管局宣布將基準利率上調1碼(25個基點)至5.5%。

ULI指出,人口淨流出與房市前景樂觀程度下滑,導致香港去年房價年跌8.7%,從2021年的127萬美元降至2022年的116萬美元。

政府調升房地產印花稅

相較之下,新加坡去年房價中位數攀升逾8%。星國政府因擔憂房市可能過熱、房價飆漲脫離經濟基本面,今年4月才調升房地產印花稅。無論當地或海外買家,購買房產都須支付更高稅金。

但若是以每平方公尺來看,香港私人住宅價格仍是亞太最貴,每單位要價19,768美元,約是新加坡(10,715美元)、深圳(10,876元)、北京(9,230美元)或上海(8,257美元)價格的逾兩倍。

擁房比例仍近9成

儘管新加坡私宅房價極高,但政府興建大量公共租屋(價格僅為家庭收入中位數的4.7倍),令該國擁房比例達到近90%,勝過其他城市。

相比之下,大陸、菲律賓與越南主要城市購房挑戰較大,包括香港、深圳、馬尼拉大都會、宿霧大都會、胡志明市與峴港等。這些城市房價中位數約為家庭收入中位數的20~35倍。

報告指:「當房價中位數超過年所得中位數的五倍,民眾便無力負擔。按照此標準,僅有新加坡租屋與澳洲墨爾本、布里斯本的公寓單位達標。」

新加坡租金也排名亞太首位,2022年中位數價格年增近30%至2,596美元,勝過雪梨房屋(1,958美元)與公寓(1,732美元)價格,亦超越香港租金(1,686美元)。房租被視為較易負擔,多數城市每月租金低於家庭收入中位數的30%。

ULI表示,星國房價與房租齊漲原因眾多,包括移民人口增加、房屋完工速度放緩,以及越來越多年輕專業人士搬離多代同堂家庭以尋求更多自由與空間。

精句選粹

Singapore’s private home prices have surpassed Hong Kong as the most expensive in Asia Pacific.



延伸閱讀