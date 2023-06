歐洲｜法禁短程航班助減碳

法國政府為了落實氣候變遷對策, 近日下令禁止短程國內線航班, 從排碳量最大的航空業下手。

每逢長假巴黎奧利機場總是異常繁忙,因為許多巴黎人都趕著搭國內線班機到波爾多或里昂等城市度假,但未來這些旅客只剩下搭火車或自行開車這兩種選項,因為法國政府禁止短程國內線航班,目的在降低航空業排碳量。

根據5月23日上路的新法,凡是從巴黎出發搭乘高速列車能在2.5個小時內抵達目的地的路線,皆禁止國內線航班營運,也就是說巴黎往返波爾多、南特(Nantes)及里昂等城市的國內線航班都將禁飛,但國際線轉機航班不受此限。

國內線禁飛令 全球首創

法國運輸部長波恩(Clement Beaune)表示,這項法規象徵法國減碳政策向前邁出一大步。他也表示:「法國短程國內線航班禁飛令是全球首創,完全符合政府鼓勵民眾使用不同交通方式降低排碳量的環保政策。」

世界自然基金會(WWF)表示,航空運輸是全球排碳量增加速度最快的產業,對氣候變遷影響深遠。該基金會宣稱「航空旅遊是一般人生活中排碳量最大的活動」,不難想像為何法國政府從航空業下手落實減碳政策。

然而,部分環保團體認為光是禁止短程國內航班還不夠,因為近年往返法國及歐洲各地的私人飛機急速增加,而這些政商名流造成的空污卻要全民一同承擔。環保團體認為法國在立法加強國內減碳之餘,更應督促歐盟立法禁止私人飛機。

綠色和平組織(Greenpeace)在今年3月發表的研究報告指出,去年歐洲私人飛機航班次數較前年增加64%,且排碳量倍增。去年歐洲私人飛機平均每趟排碳量高達5.9公噸,比傳統汽油車行駛2.3萬公里的排碳量還大,也就是比開車從巴黎到羅馬16趟的排碳量還大。研究也發現去年歐洲私人飛機航班55%是航程不到750公里的短程航班,更加令人質疑搭乘私人飛機的必要性。

環保團體 劍指私人飛機

綠色和平組織歐盟運輸計畫負責人吉林(Thomas Gelin)表示:「弱勢族群在氣候變遷之下首當其衝,也是最先被燃料價格上漲逼迫而陷入貧窮的族群,但這些人卻不是造成氣候危機的元凶。富人恣意破壞氣候是非常不公平的事,光是一趟私人飛機的排碳量就超過開車2.3萬公里。政府應率先杜絕這類造成汙染的奢侈行為,我們應禁止私人飛機。」

綠色和平組織強烈呼籲歐盟盡快立法,是因為過去三年來歐洲私人飛機航班有增無減,從2020年的11.9萬次航班增至去年的57.3萬次,三年內足足排放逾530萬公噸二氧化碳。

在歐洲各國當中,去年私人飛機航班次數前三大的國家依序是法國、英國、德國。去年歐洲私人飛機前三大目的地中,法國就包辦了前兩名,分別是尼斯和巴黎。去年歐洲私人飛機往返最頻繁的航線是巴黎到倫敦,平均每日有九個班次,但其實兩地之間的高速直達列車只要2個多小時車程,且每天單向就有14個車次。

多年來環保團體不斷質疑私人飛機的必要性,但政商名流也振振有詞。微軟創辦人比爾蓋茲在今年初接受BBC新聞台訪問時表示:「我投資Climeworks的直接空氣捕捉技術,多年來透過這項技術捕捉的二氧化碳遠超過我們全家人的碳足跡。」

