北美｜移民占美勞工比重近兩成

受到勞力需求激增與疫情逐漸消退, 去年海外移民占美國勞動力中比重增至18.1%, 創下27年最高紀錄。

退休人數增加與人口成長減緩,使得美國許多領域都出現勞力短缺危機,這也為海外移民創造許多工作機會。

根據美國勞工部近來發布一份海外移工的年度報告指出,去年美國本土以外的勞工人數占整體勞動力比重從前一年17.4%增至18.1%,創下該調查自1996年開始以來的最高紀錄。

統計顯示,2022年美國勞動力中的海外移民人數(指正在就業或是積極求職的人數)增加180萬或6.3%,達到2,980萬人。

報告還指出,去年美國勞動力新增310萬人,其中加入美國勞動市場的海外人數已經超過美國本土民眾,並占逾5成以上。總計去年在美國勞動市場中,屆滿16歲的勞工約有1.64億人。

各產業勞動力不足

疫情期間美國人口增加緩慢,加上嬰兒潮世代退休加速,導致許多行業都出現勞動力不足的情況,這也為外國出生的勞工提供更多的就業機會。

整體勞動力參與率(16歲以上工作或求職的人口比例)雖然近來有所上升,但仍低於疫情前的水平。勞動力市場數據公司Lightcast資深經濟學家克羅福特(Elizabeth Crofoot)表示,在勞動力市場上看到的人數增加,多來自海外移民,他們等同是一個救生圈。

勞工部這份報告,是每月針對6萬個家庭進行調訪所得,不過它並沒有對這些移工的國籍或法律地位進行細分。因此這些數字涵蓋合法入境的移民、難民、學生、臨時工以及沒有永久合法地位的移民。

報告指出,從2019年到2022年這段期間,移民勞動力增加了5%,而本土出生的勞動力人數則是減少了0.5%。

海外勞工填補缺口

這也對美國各行各業的企業在招聘人才方面帶來了壓力,特別是那些需要親自出勤的工作,像是餐廳、建築工人、卡車司機和家庭醫護助理等,這些職務空缺多由移民幫忙填補。去年,海外出生勞工的失業率為3.4%,低於本土出生勞工的3.7%失業率。

克羅福特認為,移民會湧入工作機會充沛,而不是工作機會稀缺的領域,以填補本土勞工的不足。

儘管在疫情期間,移民美國的人數有所減少,不過海外出生者在美國勞動力所占的比重依然呈現增加。

由於技術、教育或語言障礙,海外出生的勞工多集中在薪資較低的行業。明尼阿波利斯聯準銀行研究員納恩(Ryan Nunn)表示,海外移工通常沒有太多時間或財資金接受昂貴的培訓,以獲得待遇更好的工作。

