歐洲｜英國小孩零用錢大增

英國小孩過去一年的零用錢大幅增長， 並超越通膨水準， 孩子們積極打工增加收入是原因之一。

儘管英國面臨經濟低谷，但這個國家的孩子仍然很幸福，因為最新資料顯示，過去一年英國小孩的零用錢增長速度超出通膨水準。

根據NatWest Rooster Money公布的零用錢指數，2022／23年度英國小孩的零用錢大幅增加10.69％，比同期通膨10.4％還高。

調查顯示，英國小孩每年的零用錢平均達333.84英鎊（415.08美元），這比前1年調查還多出32.24英鎊。換算每周平均零用錢達6.42英磅（約8美元），比2021／22年度增加0.62英鎊。

增幅比通膨還高

NatWest Rooster Money公布的零用錢指數是依據12萬6,122位小孩的資料為計，調查時間介於2022年3月到2023年2月，定義是家長固定給予小孩的零用錢以及生日、牙仙、取得好成績、做家務的獎勵。

以年齡層為分，6歲小孩每周零用錢3.94英鎊，比前一次調查時的2.93英鎊高出1英鎊，增幅達34.5％，是零用錢增加最多的年齡層，這樣的增幅是英國通膨的逾3倍。有趣的是，15歲的青少年是唯一零用錢減少的年齡層，每周零用錢縮水0.52英鎊至9.72英鎊。

至於零用錢最高的是16歲，每周約有12.75英磅，超出17歲的零用錢水準，後者平均每周可得12.59英磅。

該報告裡引述NatWest Rooster Money共同創辦人暨執行長卡爾麥可（Will Carmichael）說法指出，家庭預算呈現前所未見的吃緊，與2021／22年度相比，孩子獲得的固定零用錢的人數減少，但是許多小孩和青少年透過打工來補足這一點，而且許多家長也盡力避免孩子受到物價上漲影響。

數學考愈好得愈多

該報告發現，英國小孩獲得零用錢最高的項目是生日獎金，平均可得47.01英鎊，其次是考到好成績或報告表現優異，可得15.98英鎊的獎勵，不過這比前一年均值減少約1英鎊。以科目來看，孩子們數學成績突出往往會獲得最多零用錢。

其他父母發給子女零用錢的原因還包括好行為、做功課、閱讀和牙仙（西方習俗，小孩換牙時將牙齒放在枕頭下，父母會收走並置放零用錢）等。

該報告提到，除了父母發放的零用錢之外，小孩還能靠自己賺取額外收入。銷售二手衣服和玩具收入最豐，平均達26.26英鎊，擔任保姆與家教依序為第二、第三名。

此外，NatWest Rooster Money指出，經調查6到17歲的小孩並未將所得到的零用錢花光，每年將手中現金的8％進行儲蓄，約合27.94英鎊，以英國該年齡區間的人口為計，換算總計約2.65億英鎊，「這大概可以拍一部樂高電影（和4部續集）或購買8,054萬份快樂兒童餐」。

至於小孩最喜歡消費的地方是英國連鎖超市特易購（Tesco）和Co-op，蘋果位居第三，販售快樂兒童餐的麥當勞排名第四。

精句選粹

Despite a wider financial crunch in the U.K., British kids have reason to be cheerful with new data showing that their allowances — known as “pocket money” in Britain — outpacing both inflation and their parents’ wage increases over the past year.

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