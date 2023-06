歐洲｜英國小孩零用錢大增

英國小孩過去一年的零用錢大幅增長, 並超越通膨水準, 孩子們積極打工增加收入是原因之一。

儘管英國面臨經濟低谷,但這個國家的孩子仍然很幸福,因為最新資料顯示,過去一年英國小孩的零用錢增長速度超出通膨水準。

根據NatWest Rooster Money公布的零用錢指數,2022/23年度英國小孩的零用錢大幅增加10.69%,比同期通膨10.4%還高。

調查顯示,英國小孩每年的零用錢平均達333.84英鎊(415.08美元),這比前1年調查還多出32.24英鎊。換算每周平均零用錢達6.42英磅(約8美元),比2021/22年度增加0.62英鎊。

增幅比通膨還高

NatWest Rooster Money公布的零用錢指數是依據12萬6,122位小孩的資料為計,調查時間介於2022年3月到2023年2月,定義是家長固定給予小孩的零用錢以及生日、牙仙、取得好成績、做家務的獎勵。

以年齡層為分,6歲小孩每周零用錢3.94英鎊,比前一次調查時的2.93英鎊高出1英鎊,增幅達34.5%,是零用錢增加最多的年齡層,這樣的增幅是英國通膨的逾3倍。有趣的是,15歲的青少年是唯一零用錢減少的年齡層,每周零用錢縮水0.52英鎊至9.72英鎊。

至於零用錢最高的是16歲,每周約有12.75英磅,超出17歲的零用錢水準,後者平均每周可得12.59英磅。

該報告裡引述NatWest Rooster Money共同創辦人暨執行長卡爾麥可(Will Carmichael)說法指出,家庭預算呈現前所未見的吃緊,與2021/22年度相比,孩子獲得的固定零用錢的人數減少,但是許多小孩和青少年透過打工來補足這一點,而且許多家長也盡力避免孩子受到物價上漲影響。

數學考愈好得愈多

該報告發現,英國小孩獲得零用錢最高的項目是生日獎金,平均可得47.01英鎊,其次是考到好成績或報告表現優異,可得15.98英鎊的獎勵,不過這比前一年均值減少約1英鎊。以科目來看,孩子們數學成績突出往往會獲得最多零用錢。

其他父母發給子女零用錢的原因還包括好行為、做功課、閱讀和牙仙(西方習俗,小孩換牙時將牙齒放在枕頭下,父母會收走並置放零用錢)等。

該報告提到,除了父母發放的零用錢之外,小孩還能靠自己賺取額外收入。銷售二手衣服和玩具收入最豐,平均達26.26英鎊,擔任保姆與家教依序為第二、第三名。

此外,NatWest Rooster Money指出,經調查6到17歲的小孩並未將所得到的零用錢花光,每年將手中現金的8%進行儲蓄,約合27.94英鎊,以英國該年齡區間的人口為計,換算總計約2.65億英鎊,「這大概可以拍一部樂高電影(和4部續集)或購買8,054萬份快樂兒童餐」。

至於小孩最喜歡消費的地方是英國連鎖超市特易購(Tesco)和Co-op,蘋果位居第三,販售快樂兒童餐的麥當勞排名第四。

精句選粹

Despite a wider financial crunch in the U.K., British kids have reason to be cheerful with new data showing that their allowances — known as “pocket money” in Britain — outpacing both inflation and their parents’ wage increases over the past year.

延伸閱讀