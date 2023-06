北美｜實體會展熱潮再起

疫後美國實體會展熱潮再起, 對陷入沉寂的城市經濟注入生機!

今年3月十多萬名營運工人、企業雇主與供應商爭相湧入拉斯維加斯,使得該城市年度重頭戲ConExpo寫下新的里程碑-參展人數締造疫情爆發前的單月最高紀錄。

約有近14萬人蜂擁而入,讓全美最大營建展ConExpo的會場被擠到水洩不通。參訪者來此除了可以一探最新款的挖土機與起重機、還可連網與吃烤肉。這次ConExpo自三年前因為憂心疫情停辦後,今年首度舉辦實體展覽。

目前全美各地的展覽會場再度人聲鼎沸,並重新成為帶動城市經濟成長的重要來源。美國現今仍有許多城市受到疫情波及,復甦速度依然緩如牛步。

全美會議協會Events Industry Council(EIC)表示,它用來追蹤北美會議與旅館需求的指數在去年第四季已超越2019年水準。

拉斯維加斯商機復甦

其中拉斯維加斯就是受惠於會展業復甦,帶動該城市經濟全面復甦的典型個案。

總部位於堪薩斯州Bucyrus的挖土機具公司老闆古特曼(Kris Guetterman)這次特別花了1,500美元機票,飛到拉斯維加斯參觀ConExpo。他說:「這真是大飽眼福啊!」,他解釋每家公司都推出「最大的玩具、最大的產品與最尖端的設備」。

充斥著旅館、賭場、電影院與餐館的拉斯維加斯,就是專為商務出差者建立的都市。去年在內華達州南部約1,540億美元經濟產值當中,約有半數就是來自這些商務旅客的花費。旅遊業是該地區最大的經濟來源。

拉斯維加斯天堂市都會區,到今日還未完全從疫情衝擊中恢復。當時的封城曾導致該地區經濟陷入癱瘓,並推升失業率在2020年4月飆高到34%的高點,遠高出當時全美平均失業率的15%。

雖然該地區隨後失業率已逐漸下滑,在3月已降至5.7%,但依舊高出2020年2月疫情爆發前的4.3%水準。當地的餐廳、旅館與娛樂場所的就業率目前仍低於疫情前水準。

此外去年當地會展參加人數約為500萬人次,也比2019年人數減少25%。

會展旅遊榮景超出預期

不過如果今年參展人數持續攀升,可望讓當地工作機會進一步增加。因為這些會展勢必要聘請更多接待員、警衛與清潔工等。此外參展者的支出也讓當地計程車司機、服務生與花店跟著受惠。

在這次ConExpo會展上,負責娛樂表演節目的貓王模仿者葛倫(Jesse Garon)表示,這是他踏入娛樂事業32年來,看過最忙碌的一年。

在拉斯維加斯販賣三明治與大蒜貝果的巴吉曼尼亞熟食店,為了因應會展人潮的湧入,不僅延長營業時間,還增加在店用餐與外燴的訂單。巴尼曼尼亞店老闆克蘭多(Michael Crandall)表示,每次該地區有會展活動,店外總是有顧客大排長龍,而且還一直排到街角附近。

根據當地會展管理機構在4月發布的報告指出,去年到拉斯維加斯看展的顧客支出,除了支持當地38,000個工作機會,對經濟的直接貢獻更高達75億美元。

內華達-拉斯維加斯大學餐飲學教授貝拉米諾(Amanda Belarmino)認為,會展旅遊榮景的重返,已經超出外界的預期。

他說:「這比任何人預測都來的更加強勁」,過去一年商業旅遊的熱潮已對該地區經濟注入新的生機,其中「會展業就是該拼圖的最後一塊」。

經濟學家認為這些商務遊客在沒有使用服務下,對城市提供了經濟與稅負的提振。專門研究會展對經濟影響的專家安吉魯(Anelos Angelou)解釋,他們來此參訪、消費與離開,這是任何類型城市都渴望擁有的經濟意外之財。

精句選粹

In Las Vegas, attendee spending flows to taxi drivers, waiters and even Elvis impersonators.

延伸閱讀