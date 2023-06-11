北美｜實體會展熱潮再起

疫後美國實體會展熱潮再起， 對陷入沉寂的城市經濟注入生機！

今年3月十多萬名營運工人、企業雇主與供應商爭相湧入拉斯維加斯，使得該城市年度重頭戲ConExpo寫下新的里程碑-參展人數締造疫情爆發前的單月最高紀錄。

約有近14萬人蜂擁而入，讓全美最大營建展ConExpo的會場被擠到水洩不通。參訪者來此除了可以一探最新款的挖土機與起重機、還可連網與吃烤肉。這次ConExpo自三年前因為憂心疫情停辦後，今年首度舉辦實體展覽。

目前全美各地的展覽會場再度人聲鼎沸，並重新成為帶動城市經濟成長的重要來源。美國現今仍有許多城市受到疫情波及，復甦速度依然緩如牛步。

全美會議協會Events Industry Council（EIC）表示，它用來追蹤北美會議與旅館需求的指數在去年第四季已超越2019年水準。

拉斯維加斯商機復甦

其中拉斯維加斯就是受惠於會展業復甦，帶動該城市經濟全面復甦的典型個案。

總部位於堪薩斯州Bucyrus的挖土機具公司老闆古特曼（Kris Guetterman）這次特別花了1,500美元機票，飛到拉斯維加斯參觀ConExpo。他說：「這真是大飽眼福啊！」，他解釋每家公司都推出「最大的玩具、最大的產品與最尖端的設備」。

充斥著旅館、賭場、電影院與餐館的拉斯維加斯，就是專為商務出差者建立的都市。去年在內華達州南部約1,540億美元經濟產值當中，約有半數就是來自這些商務旅客的花費。旅遊業是該地區最大的經濟來源。

拉斯維加斯天堂市都會區，到今日還未完全從疫情衝擊中恢復。當時的封城曾導致該地區經濟陷入癱瘓，並推升失業率在2020年4月飆高到34％的高點，遠高出當時全美平均失業率的15％。

雖然該地區隨後失業率已逐漸下滑，在3月已降至5.7％，但依舊高出2020年2月疫情爆發前的4.3％水準。當地的餐廳、旅館與娛樂場所的就業率目前仍低於疫情前水準。

此外去年當地會展參加人數約為500萬人次，也比2019年人數減少25％。

會展旅遊榮景超出預期

不過如果今年參展人數持續攀升，可望讓當地工作機會進一步增加。因為這些會展勢必要聘請更多接待員、警衛與清潔工等。此外參展者的支出也讓當地計程車司機、服務生與花店跟著受惠。

在這次ConExpo會展上，負責娛樂表演節目的貓王模仿者葛倫（Jesse Garon）表示，這是他踏入娛樂事業32年來，看過最忙碌的一年。

在拉斯維加斯販賣三明治與大蒜貝果的巴吉曼尼亞熟食店，為了因應會展人潮的湧入，不僅延長營業時間，還增加在店用餐與外燴的訂單。巴尼曼尼亞店老闆克蘭多（Michael Crandall）表示，每次該地區有會展活動，店外總是有顧客大排長龍，而且還一直排到街角附近。

根據當地會展管理機構在4月發布的報告指出，去年到拉斯維加斯看展的顧客支出，除了支持當地38,000個工作機會，對經濟的直接貢獻更高達75億美元。

內華達-拉斯維加斯大學餐飲學教授貝拉米諾（Amanda Belarmino）認為，會展旅遊榮景的重返，已經超出外界的預期。

他說：「這比任何人預測都來的更加強勁」，過去一年商業旅遊的熱潮已對該地區經濟注入新的生機，其中「會展業就是該拼圖的最後一塊」。

經濟學家認為這些商務遊客在沒有使用服務下，對城市提供了經濟與稅負的提振。專門研究會展對經濟影響的專家安吉魯（Anelos Angelou）解釋，他們來此參訪、消費與離開，這是任何類型城市都渴望擁有的經濟意外之財。

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In Las Vegas, attendee spending flows to taxi drivers, waiters and even Elvis impersonators.

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