蛋價飆漲的元凶禽流感疫情獲得控制, 美國雞蛋供應回穩,消費者需求卻不熱, 供需趨勢逆轉導致蛋價回落。

美國去年爆發史上最嚴重禽流感疫情,蛋荒導致蛋價狂飆,但近來供需趨勢出現反轉,供給逐漸回穩的同時需求卻沒跟上,美國蛋價開始崩盤。

去年致命性禽流感肆虐,大量產蛋雞遭到撲殺,致使雞蛋供應大減,此外蛋農還要承受飼料與燃料成本高漲的壓力。

消費者需求未回溫

全美最大蛋商Cal-Maine Foods的季報(截至2月25日)顯示,拜蛋價狂漲之賜,該季獲利暴增700%。包括民主黨參議員華倫(Elizabeth Warren)在內的國會議員,質疑蛋商哄抬價格,要求業者說明蛋價定這麼高的理由。

但原本雞蛋供不應求的情況出現逆轉,蛋價也開始走跌。獨立物價分析機構Urner Barry指出,做為蛋價指標的中西部大號蛋批發價,5月上旬時跌到每打0.94美元,與半年前的5.46美元有明顯落差。

今年禽流感疫情獲得控制,雞蛋供應逐漸回到正軌,同時間消費者需求卻未跟著回溫。

Urner Barry資深雞蛋市場分析師里斯波利(Karyn Rispoli)透露,3月底雞蛋批發價開始下跌,5月初觸及年度低點,自此之後一路維持穩定。

根據美國農業部統計,截至去年12月初,可供消費的蛋雞約3.08億隻,少於2021年12月的3.28億隻。但此後蛋雞數量有增加之勢,到今年4月為止達3.14億隻。

禽流感疫情改善後,雞蛋供應回穩,但同時間蛋需求下滑,原因出在消費者仍嫌蛋價貴而買得少。

民眾沒有占到便宜

諮詢機構Advanced Economic Solutions副總裁史密斯(Amy Smith)指出,當蛋價飆漲時,人人都自有一套應對之道,雞蛋成了反映通膨的典型代表。

零售銷售追蹤機構NIQ的數據顯示,在截至4月22日的4周,美國零售雞蛋的單位銷售額,與去年同期相比跌了4%。

不過專家表示,春末向來是雞蛋需求淡季。CoBank動物蛋白首席經濟學家厄尼斯特(Brian Earnest)說:「每年到這個時候,蛋的需求就會稍稍冷卻。」

蛋需求通常會在冬季假期上升,這個時期大家喜歡在家烘焙和享用早餐。厄尼斯特指出,假期過後消費者變得精打細算,比平常囤更多的蛋,但在高價環境不會買太多。過了復活節與母親節之後,蛋需求多半會往下掉,要到開學季才又見回溫。

美國雞蛋委員會(American Egg Board)總裁兼執行長梅茲(Emily Metz)說:「雞蛋批發價完全靠市場力量帶動,而非由蛋農決定。」

雞蛋批發價雖直直落,消費者並未因此討到便宜,零售價的跌勢溫吞。按勞工統計局數據,3月到4月,蛋價經季節調整後跌了1.5%。

批發價通常比零售價容易波動,因為超市與雜貨店會設定蛋零售價,就是怕價格起伏過大嚇跑顧客,因此雜貨店蛋價未立即跟上批發價走勢。

For months and months, the price of eggs was soaring. Now, they’re going splat.

