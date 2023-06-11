蛋價飆漲的元凶禽流感疫情獲得控制， 美國雞蛋供應回穩，消費者需求卻不熱， 供需趨勢逆轉導致蛋價回落。

美國去年爆發史上最嚴重禽流感疫情，蛋荒導致蛋價狂飆，但近來供需趨勢出現反轉，供給逐漸回穩的同時需求卻沒跟上，美國蛋價開始崩盤。

去年致命性禽流感肆虐，大量產蛋雞遭到撲殺，致使雞蛋供應大減，此外蛋農還要承受飼料與燃料成本高漲的壓力。

消費者需求未回溫

全美最大蛋商Cal-Maine Foods的季報（截至2月25日）顯示，拜蛋價狂漲之賜，該季獲利暴增700％。包括民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）在內的國會議員，質疑蛋商哄抬價格，要求業者說明蛋價定這麼高的理由。

但原本雞蛋供不應求的情況出現逆轉，蛋價也開始走跌。獨立物價分析機構Urner Barry指出，做為蛋價指標的中西部大號蛋批發價，5月上旬時跌到每打0.94美元，與半年前的5.46美元有明顯落差。

今年禽流感疫情獲得控制，雞蛋供應逐漸回到正軌，同時間消費者需求卻未跟著回溫。

Urner Barry資深雞蛋市場分析師里斯波利（Karyn Rispoli）透露，3月底雞蛋批發價開始下跌，5月初觸及年度低點，自此之後一路維持穩定。

根據美國農業部統計，截至去年12月初，可供消費的蛋雞約3.08億隻，少於2021年12月的3.28億隻。但此後蛋雞數量有增加之勢，到今年4月為止達3.14億隻。

禽流感疫情改善後，雞蛋供應回穩，但同時間蛋需求下滑，原因出在消費者仍嫌蛋價貴而買得少。

民眾沒有占到便宜

諮詢機構Advanced Economic Solutions副總裁史密斯（Amy Smith）指出，當蛋價飆漲時，人人都自有一套應對之道，雞蛋成了反映通膨的典型代表。

零售銷售追蹤機構NIQ的數據顯示，在截至4月22日的4周，美國零售雞蛋的單位銷售額，與去年同期相比跌了4％。

不過專家表示，春末向來是雞蛋需求淡季。CoBank動物蛋白首席經濟學家厄尼斯特（Brian Earnest）說：「每年到這個時候，蛋的需求就會稍稍冷卻。」

蛋需求通常會在冬季假期上升，這個時期大家喜歡在家烘焙和享用早餐。厄尼斯特指出，假期過後消費者變得精打細算，比平常囤更多的蛋，但在高價環境不會買太多。過了復活節與母親節之後，蛋需求多半會往下掉，要到開學季才又見回溫。

美國雞蛋委員會（American Egg Board）總裁兼執行長梅茲（Emily Metz）說：「雞蛋批發價完全靠市場力量帶動，而非由蛋農決定。」

雞蛋批發價雖直直落，消費者並未因此討到便宜，零售價的跌勢溫吞。按勞工統計局數據，3月到4月，蛋價經季節調整後跌了1.5％。

批發價通常比零售價容易波動，因為超市與雜貨店會設定蛋零售價，就是怕價格起伏過大嚇跑顧客，因此雜貨店蛋價未立即跟上批發價走勢。

精句選粹

For months and months, the price of eggs was soaring. Now, they’re going splat.

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