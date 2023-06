東南亞｜熱浪襲擊東南亞

東南亞在5月稍早遭遇熱浪侵襲, 越南、寮國和泰國有多個城市氣溫飆破攝氏40度。

3月至5月是東南亞的乾季,也是一年之中最炎熱的季節,熱浪在5月襲擊東南亞地區,越南、寮國和泰國多座城市,溫度飆破攝氏40度,刷新歷史新高紀錄。專家警告,熱浪和空氣污染雙重打擊,恐引發公衛危機。

根據官方氣象數據顯示,5月稍早越南襄陽縣(Tuong Duong)的氣溫飆高至44.2度,寫下越南史上最高溫紀錄,同日寮國龍坡邦(Luang Prabang)創下43.5度高溫,刷新4月才創下的42.7度紀錄。寮國首都永珍的氣溫亦打破紀錄,衝上42.5度。

在此同時,泰國曼谷也經歷史上最酷熱的一天,氣溫高達41度。天氣史學家赫雷拉(Maximiliano Herrera)表示,泰國多數地區自3月底以來溫度一直徘徊在30多度至逾40度之間。4月中西北部的達府(Tak)成為泰國第一個氣溫飆升45度的城市。新加坡在5月13日出現37度高溫,追平40年前的紀錄。

造成今年東南亞氣溫躥升的原因包括上個冬季降雨量較低,以及聖嬰現象。聖嬰往往為當地帶來更炎熱和更乾燥的氣候。4月和5月通常是東南亞和南亞地區最熱的月分,溫度動輒高達38度,要到6月雨季來臨,水氣增加才能讓氣溫下降。

聖嬰現象 加劇炎熱

熱浪過後,東南亞的氣溫將能逐漸回復到平均水準。然而鑑於氣候危機日益嚴峻,前所未見的熱浪將變得更加頻繁。科學家示警,大氣中累積的溫室氣體造成氣候愈來愈極端,今年可能出現更多危險級的高溫。

去年一篇發表在《地球與環境通訊》期刊的研究警告,在本世紀結束前,熱浪發生的頻率將增加3至10倍。熱帶地區出現51度極端危險高熱氣候的天數,可能增加一倍。

該研究報告的主要作者暨哈佛大學氣候學家澤佩特羅(Lucas Vargas Zeppetello)表示,「過去數十年的熱浪已經極為致命,我們有充份的理由憂心未來的狀況。」

根據美國政府的數據顯示,去年是全球最熾熱的一年,海水溫度上升和南極冰層面積降至45年新低紀錄。科學家警告,今年可能又是酷熱難耐的一年。

除了潛在熱浪威脅外,溫室氣體排放造成空氣品質下降,東南亞成為全球最容易遭受氣候變遷衝擊的地區之一。亞洲面臨的環境風險除了溫度和溼度攀升,還有洪水、乾旱和颱風等。

熱浪、空污雙重衝擊

熱浪本身就可能致命,東南亞國家近期又遭遇嚴重霾害。專家表示,熱浪和空污的雙重影響,加重呼吸道、心血管和心臟相關疾病的風險。

南加大凱克醫學院(Keck School of Medicine)環境流行病學家賈西亞(Erika Garcia)指出,熱浪和空污同時來襲,累計衝擊頓時翻升數倍。

賈西亞的團隊研究加州空污惡化與熱浪同時發生的影響,研究員分析2014年至2019年的數據發現,單單熱浪可讓死亡風險增加6%,野火和其他空污提高空氣的懸浮微粒濃度,讓死亡率增加約5%,但在兩者同時發生的情況下,死亡率拉升至21%。

美國國家大氣研究中心科學家庫瑪(Rajesh Kumar)表示,極熱氣候和空氣污染對健康的影響是全球議題,但近期亞洲面臨的風險格外嚴峻。

精句選粹

