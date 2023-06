美國雖然並非是全球唯一對政府借貸設限的國家, 不過它卻是唯一經常因為該上限, 而面臨政治與經濟危機的國家。

近來在美國政壇上演的債限僵局,曾引發全球市場坐立不安,他們憂心如果債限談判不及早達成協議,屆時美國恐將出現債務違約,並進而引發災難性的金融危機和經濟衰退。

與美國相比,全球多數國家倒沒有特別對政府借貸設限的做法,主要是他們不希望這些限制,演變為政治博弈的工具。大西洋理事會(Atlantic Council)智庫助理主任布沙里(Mrugank Bhusari)指出,除了美國,丹麥是唯一一個對政府借貸設立限制的先進國家,不過它的上限刻意設得較高,以避免出現類似美國正在上演的政治鬧劇。

布沙里說:「在一個國家中,債限真正對經濟穩定造成威脅情況相當罕見」。他指出美國國會在1939年首次對美國政府借貸設立450億美元限制,當時該數字比當時聯邦債務總額超出10%。

債限門檻制定 學問大

之後隨著美國經濟大幅成長,借貸金額也跟著水漲船高。據國際貨幣基金(IMF)指出,2022年美國聯邦債務已經增至30.9兆美元。

這也意味國會必須經常介入。自1960年以來,前者已經採取78次行動,平均每年超過一次,來對美國債限進行調高或是修改,使得政府能夠持續支付帳單。

布沙里強調,選擇設立債限的國家,由於目的在於鼓勵財政約束,因此它們多把結構設計為在GDP的某個占比,而非像美國一樣,選擇一個固定數值。

馬來西亞、納米比亞和巴基斯坦就屬於該情況。至於歐盟則是直接要求成員國把債務限制在GDP的60%之內,但是許多國家無法達到這項規定,有些在疫情期間,則乾脆暫停這項作法。然而為了鼓勵綠色與數位轉型,未來歐盟可能會對債務比重進行修訂。

目前與美國債限情況最接近的應該是丹麥的制度。不過哥本哈根的國會並不會因這項議題而陷入長期的政治對抗。

丹麥是在1993年實施債限,當時是根據政府結構改革後的憲法而有此規定。

比較美國和丹麥面臨的限制。就其經濟規模而言,後者借貸金額要少得多,2021年的債務占GDP比重約為37%。它還經常出現預算盈餘。這也讓丹麥不太可能出現債限問題,無論設定的水平如何。

「就許多方面,該國在財政上比美國要保守得多,」華盛頓特區彼得森國際經濟學研究所的研究員柯克高德指出,「它的債務水平遠低於美國。」

債限提高 能化解危機?

兩國之間還存在重大政治差異。雖美國在權力分立方面更加明確,導致行政和立法之間經常陷入僵局,但丹麥議會選出的政府領袖,通常基於一個聯合政黨。這也使得債限不太可能成為政治籃球。此外它還有獨特的年度預算制定過程。

柯克高德總結實施債限的兩個國家,他說在丹麥,債務上限確保了政府的順利運作。在美國,則產生了相反的效果。「我們不得不定期花費很多時間處理這個問題,」柯克高德表示。「我們所做的一切,只是避免我們為自己制造的災難情景。」

大西洋理事會的布哈薩里也將美國的債限危機形容為「完全是自我限制」。他說在處理債務可持續性等問題上,投資者「往往認為上限是一個問題,而不是一個解決方案」,即使他們重視的是財政謹慎。然而最有可能的情況是,是讓該限制不斷提高。

精句選粹

Denmark has a debt ceiling,too.It’s never been a problem.



延伸閱讀