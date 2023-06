北美｜科技業勞工你丟我撿

矽谷科技巨頭大刀裁員, 而被砍的員工, 也成為了新創公司接收的目標。

美國科技業大裁員,軟體開發者、數據科學家、工程師等職場寵兒都丟飯碗,但他們隨即成為新創公司招攬的目標。這些被矽谷巨頭炒魷魚的科技人才,也不再眷戀以高薪誘惑的大企業,反而被具開創性的新創小公司所吸引。

新創企業除了提供從頭打造軟體實力的機會,其他的福利還包括永久採取遠距或混合工作模式、享有比成熟企業的股票選擇權更具上漲潛力的股權。

成立才三年的西雅圖電商物流新創公司Pandion Pro,近來雇用三名被臉書母公司Meta Platforms解雇的員工。

Pandion Pro創辦人兼執行長魯芬(Scott Ruffin)透露,最近一年該公司的65位新進員工,約有15%遭Meta、特斯拉、亞馬遜、谷歌等科技巨頭裁員。經過去年一波招兵買馬,Pandion Pro目前有超過85名的全職員工。

魯芬指出,Pandion Pro過去幾個月面試被裁的科技大廠員工發現,薪資多寡大多不是他們來應徵的決定性因素。

他說,永遠有口袋更深的大企業,能開出更優渥的薪資,「我們能吸引到一些相當優秀的人才,是因為我們走出自己的路。」

科技業今年已砍19萬人

追蹤科技業裁員的網站Layoffs.fyi估計,去年科技巨頭解雇16.5萬名員工,今年還沒過一半就炒掉19.1萬人。

根據美國電腦協會(CompTIA)對4月非農就業報告的分析,連同新創公司在內的科技業雇主,4月新聘逾1.8萬員工。分析師表示,由於科技大廠裁員不見停手,4月科技業增聘員工,新創業者可能就占一大部分。

波士頓顧問集團(Boston Consulting Group)執行董事兼合夥人艾貝林(Ruth Ebeling)估計,過去九個月遭雇主開除後找到新工作的科技員工,至少有4成目前在新創企業或小科技公司上班。 他說:「儘管有人重返科技大廠行列,但對另一群人來說,科技業的光環不再。」

裁員反而是解脫?

新創公司Playground Global負責人蘇恩 (Victoria Sun)表示,很多科技業員工覺得被優渥的薪酬待遇「囚禁」在大公司,即便那裡的工作已變得乏味。她說:「就某方面來說,裁員反而幫他們從金手銬解脫。」

蘇恩指出,科技界員工將新創企業,視為開發個人技術及精進職涯的管道,他們想擔負自己領域以外的責任,在決策圈扮演更重要的角色,還有更貼近產品和客戶,在科技大廠時比較沒這方面的機會。

網路安全新創公司Anjuna Security創辦人兼執行長尤杰夫(Ayal Yogev)指出,比起預算有限的新創企業,在根基穩固的大公司工作較有保障,但科技巨頭裁員動作不斷,讓員工重新評估這個想法。

尤杰夫還提到,被科技巨頭掃地出門的勞工,也有人應徵新創企業的非科技類職務,像他們公司最近錄取二名業務,都是遭科技大廠解雇的員工。

精句選粹

Startups are recruiting a growing number of laid-off software developers, data scientists and engineers, luring them away from larger employers.

