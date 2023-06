歐洲｜俄國鑽石難逃制裁

G7國家有意限制俄羅斯鑽石出口, 分析師擔心此舉恐導致鑽石價格上漲。

為了懲罰俄羅斯入侵烏克蘭,歐美國家祭出多輪制裁並設法加大打擊力道。七大工業國(G7)目前正討論是否對於俄國鑽石出口實施制裁,但此提議遭部分寶石進口國反對,原因是俄國身為全球第八大鑽石出口國,貿然實施制裁勢必影響供應,最終導致鑽石價格上揚。

據數據平台Observatory of Economic Complexity的資料顯示,俄羅斯2021年從鑽石出口賺得約47億美元。鑽石不僅涉及珠寶裝飾製作,亦用於鑽孔以及牙科等領域。

歐盟統計局數據顯示,歐盟2022年進口總值約14億歐元(15億美元)的俄國鑽石,此數據略低於2021年的18億歐元。

俄羅斯國營採礦公司Alrosa先前公布,2022年1月原鑽與裸讚銷售額達到3.25億美元,Alrosa同時指稱此高價商品「需求強勁」。該公司後來都不再發布業績。

去年4月,美國財政部擴大制裁範圍並將Alrosa列入懲罰名單。英國、加拿大與紐西蘭亦採取類似舉措對付這家大型採礦商。

部分國家反對制裁

包括比利時在內的部分國家抱持反對意見,認為俄羅斯鑽石出口制裁措施應「全球適用」,不能僅要求歐盟國家配合,以免他們承受不成比例傷害 。比利時每年向俄國購買大量鑽石。

研調機構凱投宏觀(Capital Economics)商品經濟學家加德納(Edward Gardner)表示:「關於此事的討論已有一段時日,主要癥結點在於,俄羅斯可輕易將鑽石賣給未參與制裁國家。」

加德納表示,如果嚴格執行鑽石制裁的話,俄國流入市場的供應便會減少,鑽石價格自然會水漲船高。

業者憂成本恐竄升

歐洲鑽石業者擔心,出口制裁不僅令他們必須為鑽石付出更多費用成本,對於打擊俄國貿易收入的效果也有限,畢竟後者可能將寶石貿易轉移至杜拜等其他未參與制裁的市場。

有鑒於此,G7國家正在研究如何利用技術追蹤寶石來源。獨立研調機構International Peace Information Service自然資源研究員莫克(Hans Merket)表示:「制裁俄國鑽石僅是時間早晚問題,即便這一波制裁沒列入,下一波名單也逃不掉。」

歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)表示,歐盟27個成員國正針對俄羅斯第11輪制裁措施進行討論,但她並未提及裡頭包含鑽石,反而強調新一波打擊重點將在於「規避制裁」。歐盟先前開鍘品項與對象,包括俄國石油、煤炭、銀行、富豪與媒體等。

但智庫歐洲外交關係委員會(ECFR)資深研策研究員格爾克(Tobias Gehrke)表示,制裁實施存在「許多問題」,即便鑽石制裁真的實施,莫斯科當局依然能找出其他方法持續資助戰爭。

