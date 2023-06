北美｜老婆賺得多 婚姻更長久

過去50年,妻子收入高於丈夫的比例躍升2倍。 隨著現代社會經濟壓力大,妻子賺的多也有助於維持婚姻。

在現代社會,妻子的收入比丈夫還高的情況不但愈來愈常見,而且還有助於維持婚姻,離婚的比例也比過去低很多。

根據威斯康辛大學麥迪遜分校社會學教授施瓦茲(Christine Schwartz)與賓州大學社會學教授哥納隆-彭斯(Pilar Gonalons-Pons)研究顯示,在1960年代末期到1970年代結婚的夫妻,妻子所得若略高或相當於丈夫所得,離婚的機率比丈夫收入高於妻子的還多出70%。

離婚率大幅下降

該研究並指出,在1990年代結婚的夫妻,若妻子收入較高,離婚率就只比男性所得多的僅高出4個百分點,顯示女性為主要養家者的夫妻,離婚率大幅下降。

施瓦茲教授提到,妻子所得較高的婚姻維繫較久,歸因於文化與經濟因素。女性教育與職業地位提升的趨勢,已令收入低的丈夫不會那麼不安。此外,成家立業所需的成本增加,也讓更多家庭必須讓兩份薪水最大化。

35歲的莎拉是一位檔案管理員,她與36歲的丈夫大衛位在加州棕櫚沙漠市(Palm Desert),五年前她的收入超越大衛,原本擔憂這樣會傷到丈夫的自尊心,然而當兩人談論此事時,大衛告訴她,自己以她為榮。

大衛說:「我沒有覺得自己一定要賺的比較多,她賺的更多就等於是我們賺的更多,我收入增加也就等於我們收入增加。」

上述案例反映現今平等婚姻已經愈來愈普遍。根據皮尤研究中心(Pew Research Center)資料,過去50年來,妻子收入勝過丈夫的比例已由5%增加2倍至16%。

斯德哥爾摩大學瑞典社會研究院經濟學教授里克納(Johanna Rickne)表示,在過去,男性往往擔憂如果妻子更會賺錢,可能會不利於自己的事業,事業有成的女性,離婚的機率高過於社經地位較低的女性,甚至這類女性步入婚姻的比例也較低,但是「現今情況大不同,人們對於夫妻關係裡女性掌握經濟權力的看法已經進步。」

女性經濟地位提升

38歲的莎莉是一家公司內容策略部主任,她提到自己與丈夫路易斯在結婚前就談論過她收入高的情況,如今她的收入已是路易斯的近3倍。莎莉表示,兩人的合併所得對他們來說不是沉重的話題,反而帶來希望。

經營一家理髮店的路易斯則說:「我在前一段婚姻裡是家裡唯一的經濟支柱,每件事都必須靠我。」

他強調,現在自己與妻子地位平等,他欣賞妻子的才能而且也看到未來。

儘管外界對於女性所得高的觀點逐漸改變,但實際上兩性薪資仍有落差。據皮尤研究中心分析,截至2022年止,女性平均收入僅達男性的82%。

另據美國疾病管制與預防中心(CDC)調查,在同一期間,整體離婚率也下滑,人們初次步入婚姻的年齡也向後退。

德州大學奧斯汀分校社會學教授格拉絲(Jennifer Glass)指出,仰賴夫妻其中一人賺錢養家,在現代社會裡已愈來愈困難,尤其如果還有養兒育女,美國偏於鄉下地區的日間托嬰費用中值為一年8,000美元,在大城市一年托嬰費接近1.7萬美元。

格拉絲說:「時至今日,傳統的家庭模式將使你貧窮。」

精句選粹

