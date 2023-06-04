北美｜老婆賺得多 婚姻更長久

過去50年，妻子收入高於丈夫的比例躍升2倍。 隨著現代社會經濟壓力大，妻子賺的多也有助於維持婚姻。

在現代社會，妻子的收入比丈夫還高的情況不但愈來愈常見，而且還有助於維持婚姻，離婚的比例也比過去低很多。

根據威斯康辛大學麥迪遜分校社會學教授施瓦茲（Christine Schwartz）與賓州大學社會學教授哥納隆－彭斯（Pilar Gonalons-Pons）研究顯示，在1960年代末期到1970年代結婚的夫妻，妻子所得若略高或相當於丈夫所得，離婚的機率比丈夫收入高於妻子的還多出70％。

離婚率大幅下降

該研究並指出，在1990年代結婚的夫妻，若妻子收入較高，離婚率就只比男性所得多的僅高出4個百分點，顯示女性為主要養家者的夫妻，離婚率大幅下降。

施瓦茲教授提到，妻子所得較高的婚姻維繫較久，歸因於文化與經濟因素。女性教育與職業地位提升的趨勢，已令收入低的丈夫不會那麼不安。此外，成家立業所需的成本增加，也讓更多家庭必須讓兩份薪水最大化。

35歲的莎拉是一位檔案管理員，她與36歲的丈夫大衛位在加州棕櫚沙漠市（Palm Desert），五年前她的收入超越大衛，原本擔憂這樣會傷到丈夫的自尊心，然而當兩人談論此事時，大衛告訴她，自己以她為榮。

大衛說：「我沒有覺得自己一定要賺的比較多，她賺的更多就等於是我們賺的更多，我收入增加也就等於我們收入增加。」

上述案例反映現今平等婚姻已經愈來愈普遍。根據皮尤研究中心（Pew Research Center）資料，過去50年來，妻子收入勝過丈夫的比例已由5％增加2倍至16％。

斯德哥爾摩大學瑞典社會研究院經濟學教授里克納（Johanna Rickne）表示，在過去，男性往往擔憂如果妻子更會賺錢，可能會不利於自己的事業，事業有成的女性，離婚的機率高過於社經地位較低的女性，甚至這類女性步入婚姻的比例也較低，但是「現今情況大不同，人們對於夫妻關係裡女性掌握經濟權力的看法已經進步。」

女性經濟地位提升

38歲的莎莉是一家公司內容策略部主任，她提到自己與丈夫路易斯在結婚前就談論過她收入高的情況，如今她的收入已是路易斯的近3倍。莎莉表示，兩人的合併所得對他們來說不是沉重的話題，反而帶來希望。

經營一家理髮店的路易斯則說：「我在前一段婚姻裡是家裡唯一的經濟支柱，每件事都必須靠我。」

他強調，現在自己與妻子地位平等，他欣賞妻子的才能而且也看到未來。

儘管外界對於女性所得高的觀點逐漸改變，但實際上兩性薪資仍有落差。據皮尤研究中心分析，截至2022年止，女性平均收入僅達男性的82％。

另據美國疾病管制與預防中心（CDC）調查，在同一期間，整體離婚率也下滑，人們初次步入婚姻的年齡也向後退。

德州大學奧斯汀分校社會學教授格拉絲（Jennifer Glass）指出，仰賴夫妻其中一人賺錢養家，在現代社會裡已愈來愈困難，尤其如果還有養兒育女，美國偏於鄉下地區的日間托嬰費用中值為一年8,000美元，在大城市一年托嬰費接近1.7萬美元。

格拉絲說：「時至今日，傳統的家庭模式將使你貧窮。」

精句選粹

Marriages in which wives outearn their husbands are not only more common, but less likely to end in divorce than in the past.



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