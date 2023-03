北美｜球鞋太熱門 有錯嗎?

看在收集和轉售限量版運動鞋的鞋迷眼裡, 耐吉熊貓(Panda Dunk)球鞋現在滿街趴趴走讓他們感到相當不安, 因為這款球鞋已不再那麼酷了。

瓊斯(Zack Jones)是一名來自猶他州普羅沃的26歲MBA學生,他超愛運動鞋並熱衷於購買運動鞋,尤其是耐吉(Nike)出品可以快速售罄的限量版球鞋。

2021年初,他花了280美元(新品標價的2.5倍)向炒賣家買了一雙熊貓Dunk,這款耐吉的黑白皮革球鞋由於限量的關係,瓊斯無法直接從耐吉直營門市搶到熊貓新鞋。

耐吉熊貓鞋 超夯

沒想到耐吉接著竟殺了個包括瓊斯在內等運動鞋球迷措手不及。眼看熊貓Dunk熱銷,耐吉打鐵趁熱多次增產鋪貨。最終的結果就是突然間該款球鞋滿街都是,這對於收藏家和鐵粉來說簡直就是「死亡之吻」。

10月份一次去迪士尼樂園的家庭旅遊,他還特別算了一下,竟然就有75個人撞鞋同時穿著熊貓Dunk。

瓊斯表示,「這就像臉書剛出來的時候,一開始只是青少年在用,然後突然間你的媽媽也在玩,那種酷炫感瞬間降溫。」

熊貓Dunk正式名稱為耐吉低筒黑白復刻籃球鞋(Nike Dunk Low Retro White Black),在球鞋界有兩極的評價。

大批鐵粉的支持造就該款球鞋成為耐吉以及StockX、eBay和Goat Group上等球鞋轉賣平台的熱門鞋款。

但這種滿街趴趴走,尤其是在社群媒體曝光度超高的氾濫情形,也惹怒其他球迷。球鞋訊息服務網站SiteSupply負責人特雷威索(Anthony Treviso)談到熊貓Dunk時直言,「我現在看到它就想吐。大家會喜歡更有趣的東西,這款球鞋完全無創新可言。」

這類球鞋凸顯限量版商品面臨的主要難題:既要有足夠成為大眾市場潮流商品的量,同時又要維持顯得獨一無二的稀有特性。

耐吉Dunk籃球鞋已經問世近40年,現在更是這家運動用品製造商最受歡迎的產品之一。每年有數十種變異款球鞋限量發行,包括於2021年初首次發售的熊貓Dunk。

流行跟風 就是潮

邁阿密的活動製作人莫雷諾(Norma Moreno)對於熊貓Dunk不斷鋪貨就感到相當不滿,她在該款球鞋一上市就入手一雙,之後一看到變得太多人穿後就立馬決定送人。

這位32歲的年輕人表示,「銷售量說明了街頭服飾文化的變化,已經沒有人是穿該款球鞋來炫耀。」

阿拉巴馬州球鞋內容創作者丹尼爾斯(David Daniels)指出,儘管有些人認為熊貓Dunk已經曝光過度,但因為休閒運動鞋買家還是認為它們很酷,所以迄今還在販售。

丹尼爾斯在社群媒體上的暱名為「SneakerPhetish」,他還說,「許多名人都在穿,青少年也想穿的跟偶像一樣。球鞋的價格也算合理,炒賣家還是有賺頭。這就像一個完美風暴。」

熊貓Dunk最近一次大鋪貨是在今年1月19日,耐吉在鋪貨前一天還找來代言人美國足球球星摩根(Alex Morgan)宣傳,請她上美國時尚雜誌《GQ》暢談其前10大穿著配備名單,熊貓Dunk就位居名單頭號品項。

