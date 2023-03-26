北美｜球鞋太熱門 有錯嗎?

看在收集和轉售限量版運動鞋的鞋迷眼裡， 耐吉熊貓（Panda Dunk）球鞋現在滿街趴趴走讓他們感到相當不安， 因為這款球鞋已不再那麼酷了。

瓊斯（Zack Jones）是一名來自猶他州普羅沃的26歲MBA學生，他超愛運動鞋並熱衷於購買運動鞋，尤其是耐吉（Nike）出品可以快速售罄的限量版球鞋。

2021年初，他花了280美元（新品標價的2.5倍）向炒賣家買了一雙熊貓Dunk，這款耐吉的黑白皮革球鞋由於限量的關係，瓊斯無法直接從耐吉直營門市搶到熊貓新鞋。

耐吉熊貓鞋 超夯

沒想到耐吉接著竟殺了個包括瓊斯在內等運動鞋球迷措手不及。眼看熊貓Dunk熱銷，耐吉打鐵趁熱多次增產鋪貨。最終的結果就是突然間該款球鞋滿街都是，這對於收藏家和鐵粉來說簡直就是「死亡之吻」。

10月份一次去迪士尼樂園的家庭旅遊，他還特別算了一下，竟然就有75個人撞鞋同時穿著熊貓Dunk。

瓊斯表示，「這就像臉書剛出來的時候，一開始只是青少年在用，然後突然間你的媽媽也在玩，那種酷炫感瞬間降溫。」

熊貓Dunk正式名稱為耐吉低筒黑白復刻籃球鞋（Nike Dunk Low Retro White Black），在球鞋界有兩極的評價。

大批鐵粉的支持造就該款球鞋成為耐吉以及StockX、eBay和Goat Group上等球鞋轉賣平台的熱門鞋款。

但這種滿街趴趴走，尤其是在社群媒體曝光度超高的氾濫情形，也惹怒其他球迷。球鞋訊息服務網站SiteSupply負責人特雷威索（Anthony Treviso）談到熊貓Dunk時直言，「我現在看到它就想吐。大家會喜歡更有趣的東西，這款球鞋完全無創新可言。」

這類球鞋凸顯限量版商品面臨的主要難題：既要有足夠成為大眾市場潮流商品的量，同時又要維持顯得獨一無二的稀有特性。

耐吉Dunk籃球鞋已經問世近40年，現在更是這家運動用品製造商最受歡迎的產品之一。每年有數十種變異款球鞋限量發行，包括於2021年初首次發售的熊貓Dunk。

流行跟風 就是潮

邁阿密的活動製作人莫雷諾（Norma Moreno）對於熊貓Dunk不斷鋪貨就感到相當不滿，她在該款球鞋一上市就入手一雙，之後一看到變得太多人穿後就立馬決定送人。

這位32歲的年輕人表示，「銷售量說明了街頭服飾文化的變化，已經沒有人是穿該款球鞋來炫耀。」

阿拉巴馬州球鞋內容創作者丹尼爾斯（David Daniels）指出，儘管有些人認為熊貓Dunk已經曝光過度，但因為休閒運動鞋買家還是認為它們很酷，所以迄今還在販售。

丹尼爾斯在社群媒體上的暱名為「SneakerPhetish」，他還說，「許多名人都在穿，青少年也想穿的跟偶像一樣。球鞋的價格也算合理，炒賣家還是有賺頭。這就像一個完美風暴。」

熊貓Dunk最近一次大鋪貨是在今年1月19日，耐吉在鋪貨前一天還找來代言人美國足球球星摩根（Alex Morgan）宣傳，請她上美國時尚雜誌《GQ》暢談其前10大穿著配備名單，熊貓Dunk就位居名單頭號品項。

精句選粹

Nike’s Panda Dunks were a collector’s dream, until everyone started wearing them.

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