北美｜千禧世代淪為窮忙族

美國千禧世代背負的債務正以疫情來最快速度增加。 生不逢時的他們受到疫情與通膨的打擊而難以擺脫窮忙命運, 導致這些目前約為30幾歲的族群已淪為被遺忘的新貧世代!

史密斯(Danielle Smith)與她的家人先前曾夢想不久將來就能夠脫離月光族的生活。疫情期間,他們足不出戶並拚命省錢。政府的多項紓困政策與現金支票,讓史密斯家人除了能夠支付部分卡債,在同時還能延緩繳付累計已達16萬美元的學貸。

不過最近接二連三的意外支出,像是貴到驚人的磁振造影檢查與熱水器故障,讓他們的存款很快見底。加上疫情趨緩後,史密斯全家前往迪士尼主題樂園與動物園進行暌違已久的家庭旅行,導致到了2022年,這家人的卡債又暴增到4萬美元。

34歲的史密斯抱怨,這就像是不會終結的追趕循環。她與她的先生住在內布拉斯加州林肯,家庭年收入約在8萬美元。

世代財富差距惡化

目前約為30多歲的美國千禧世代正以疫情來最快速度增加債務。

根據紐約聯準銀行的最新統計指出,去年第四季他們的財務累計觸及逾3.8兆美元,較2019年底增加27%,創下年齡族群當中成長最快的一群。不過他們在過去三年的債務累積速度也同樣創下近年來最快。

債務不斷攀升可能導致原本就持續擴大的世代財富差距更加惡化。許多千禧世代在沒有毫無議價籌碼下,於2007到09年這段時間正式踏入了職場。從那時起美國民眾收入開始受到抑制。

即使之後景氣出現好轉,部分人士仍感受到自己財務增加的脆弱感,也因此降低他們自己創業或投資的意願。

Morning Consult研究公司金融服務分析師普辛帕圖(Charlotte Principato)認為:「對千禧世代而言,他們像是在各方面都受到打擊。」這對於緊接在他們之後的世代是令人堪憂的跡象。普辛帕圖說:「Z世代似乎將步入他們的後塵」,那就是看不到未來。

31歲的柯克琳(Stacey Coquelin)原本在疫情爆發前,幾乎要買下她人生的第一間房子。柯克琳說在與父母同住兩年後,她終於攢足了頭期款、卡債也慢慢減少。

疫情+通膨 雪上加霜

但之後碰到了疫情,柯克琳每月被迫刷卡1,200美元支付她兩個小孩的生活費用。隨後通膨升高,又開始對她的預算造成壓縮。

由於銀行不斷調高利率,導致柯克琳的借貸成本無形中變得更加昂貴。柯克琳最後決定申請新卡以支付頭期款,但也使得她的卡債與個人債務再度累積到超過2萬美元。

在邁阿密地區擔任營建項目經理、年收入約略4萬美元的柯克琳說,現在幾乎每個產品都變得更貴了,像是洗髮精與孩子長大所需支付的種種費用。她形容自己有如走入了死胡同,看不到出路。

而通膨壓力升高,正迫使許多人花費更多金錢在汽油、食品與房租上面,導致他們在疫情期間纂下的存款被慢慢地蠶食。

這些改變對千禧世代的傷害尤其嚴重。許多人在學校關閉期間毫無計畫性的花費數千美元在托兒與補習上面。雖然部分人仍可倚賴政府每月發放的子女稅額抵免費用,不過時間上總是有所落差。

一些30歲的千禧世代還準備購買他們人生第一間房子,但高利率與高房價卻讓他們望之卻步。今年1月美國成屋房價中位數為35.9萬美元,比三年前高出9萬美元。然而最近幾年,房價上漲最快多在低成本的郊區,這些地區通常是也該世代的購屋預算地區。

