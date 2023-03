歐洲｜三角巧克力不夠瑞士

三角巧克力Toblerone部分產線將移到斯洛伐克, 血統不純正不得再標榜「瑞士製造」, 宣布今年要改包裝,將象徵瑞士的「馬特洪峰」移除。

行銷全球100多國的知名三角巧克力Toblerone,要與「瑞士製造」說掰掰。生產Toblerone的美商億滋國際(Mondelez),擬將部分產線移出瑞士,不符瑞士商標規範,經典的「馬特洪峰」(Matterhorn)被迫從包裝上消失。

部分產線外移斯洛伐克



因應需求成長,食品巨頭億滋國際決定,今年在斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦(Bratislava)設廠生產Toblerone,也準備將包裝上與「瑞士巧克力」有關的指涉移除,改標明「1908年創於瑞士」。

該巧克力品牌係托布勒(Tobler)家族1908年於伯恩創立,此後都在此瑞士首都生產,招牌的三角造型是從歐洲阿爾卑斯山脈汲取靈感。

現在傳出Toblerone要換新包裝,原有的瑞士名山「馬特洪峰」圖案走入歷史,原因是這個有百年歷史的瑞士巧克力已經不夠瑞士。

根據2017年生效的《瑞士特色法案》(Swissness Act),凡是拿「瑞士特色」做宣傳的產品須符合來源標準,這是為了保護「瑞士製造」的名聲。若不符標準,產品上不得出現象徵「瑞士特色」的符號或標誌,包括國旗、日內瓦等城市或阿爾卑斯山名峰。

該法案規定,標榜「瑞士製造」的產品,須有80%的原料源自瑞士,牛奶與乳製品的原料更是要求百分之百瑞士出產,但可可等瑞士本身不產的原料例外,產品的關鍵製程也得在瑞士進行。

不再符合瑞士商標規範



瑞士政府網站引述好幾份研究指出,部分強調瑞士品牌的產品,與其他國家生產的同類商品相比,售價高出多達20%,奢侈品的價差甚至到50%。

億滋國際證實將Toblerone部分產能移往海外後,礙於瑞士法規得改包裝。商標重新設計後,將以一般的阿爾卑斯山脈取代「馬特洪峰」,流線造型更具現代感,符合幾何與三角美學。

馬特洪峰將從包裝上消失



連Toblerone商標的字型及創辦人托布勒(Theodor Tobler)的簽名都要做調整。而原本山脈標誌隱藏的熊圖案將予以保留,瑞士首都伯恩的市徽上正是一隻黑熊。

億滋國際表示,仍會繼續投資Toblerone在伯恩的原始工廠,到斯洛伐克開生產線可將伯恩廠的產能釋出,幫該公司「多生產數百萬條巧克力棒」。億滋國際的斯洛伐克工廠,目前負責製作Milka和Suchard巧克力。

億茲國際透露,35公克及50公克小包裝的Toblerone產線移到斯洛伐克,100公克大包裝留在瑞士生產。該集團已投資伯恩廠要擴充產能,計畫每年增產100公克巧克力棒9,000萬條。

Toblerone每年生產70億條巧克力棒,其中97%外銷到120國,在全球機場免稅店常常看得到。

托布勒創立Toblerone品牌獨立經營數十年後,與瑞士另一個巧克力品牌Suchard合併,1990年被卡夫食品(Kraft Foods)收購,2012年併到億茲國際旗下。

