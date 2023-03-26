歐洲｜三角巧克力不夠瑞士

三角巧克力Toblerone部分產線將移到斯洛伐克， 血統不純正不得再標榜「瑞士製造」， 宣布今年要改包裝，將象徵瑞士的「馬特洪峰」移除。

行銷全球100多國的知名三角巧克力Toblerone，要與「瑞士製造」說掰掰。生產Toblerone的美商億滋國際（Mondelez），擬將部分產線移出瑞士，不符瑞士商標規範，經典的「馬特洪峰」（Matterhorn）被迫從包裝上消失。

部分產線外移斯洛伐克



因應需求成長，食品巨頭億滋國際決定，今年在斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦（Bratislava）設廠生產Toblerone，也準備將包裝上與「瑞士巧克力」有關的指涉移除，改標明「1908年創於瑞士」。

該巧克力品牌係托布勒（Tobler）家族1908年於伯恩創立，此後都在此瑞士首都生產，招牌的三角造型是從歐洲阿爾卑斯山脈汲取靈感。

現在傳出Toblerone要換新包裝，原有的瑞士名山「馬特洪峰」圖案走入歷史，原因是這個有百年歷史的瑞士巧克力已經不夠瑞士。

根據2017年生效的《瑞士特色法案》（Swissness Act），凡是拿「瑞士特色」做宣傳的產品須符合來源標準，這是為了保護「瑞士製造」的名聲。若不符標準，產品上不得出現象徵「瑞士特色」的符號或標誌，包括國旗、日內瓦等城市或阿爾卑斯山名峰。

該法案規定，標榜「瑞士製造」的產品，須有80％的原料源自瑞士，牛奶與乳製品的原料更是要求百分之百瑞士出產，但可可等瑞士本身不產的原料例外，產品的關鍵製程也得在瑞士進行。

不再符合瑞士商標規範



瑞士政府網站引述好幾份研究指出，部分強調瑞士品牌的產品，與其他國家生產的同類商品相比，售價高出多達20％，奢侈品的價差甚至到50％。

億滋國際證實將Toblerone部分產能移往海外後，礙於瑞士法規得改包裝。商標重新設計後，將以一般的阿爾卑斯山脈取代「馬特洪峰」，流線造型更具現代感，符合幾何與三角美學。

馬特洪峰將從包裝上消失



連Toblerone商標的字型及創辦人托布勒（Theodor Tobler）的簽名都要做調整。而原本山脈標誌隱藏的熊圖案將予以保留，瑞士首都伯恩的市徽上正是一隻黑熊。

億滋國際表示，仍會繼續投資Toblerone在伯恩的原始工廠，到斯洛伐克開生產線可將伯恩廠的產能釋出，幫該公司「多生產數百萬條巧克力棒」。億滋國際的斯洛伐克工廠，目前負責製作Milka和Suchard巧克力。

億茲國際透露，35公克及50公克小包裝的Toblerone產線移到斯洛伐克，100公克大包裝留在瑞士生產。該集團已投資伯恩廠要擴充產能，計畫每年增產100公克巧克力棒9,000萬條。

Toblerone每年生產70億條巧克力棒，其中97％外銷到120國，在全球機場免稅店常常看得到。

托布勒創立Toblerone品牌獨立經營數十年後，與瑞士另一個巧克力品牌Suchard合併，1990年被卡夫食品（Kraft Foods）收購，2012年併到億茲國際旗下。

精句選粹

Toblerone is to lose the “of Switzerland” label from the front of its packaging after a decision to open a production site for the chocolate in Slovakia.

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