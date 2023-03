中東｜沙阿兩國漸行漸遠

沙國與阿聯酋對於產油政策與葉門戰略部署看法分歧, 導致兩國關係迅速降溫。

中東兩大經濟體沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國過去交情匪淺,如今卻因競逐金錢與權力而心生嫌隙。兩國為了葉門戰略布局與石油能源利益導致關係急遽惡化。這不僅給了伊朗趁機擴大區域影響力的機會,更可能危及中東在能源方面的合作。

海灣官員表示,沙國王儲沙爾曼(Mohammed bin Salman)與阿聯酋總統阿勒納哈揚(Sheikh Mohammed bin Zayed al Nahyan)近日刻意迴避對方活動,即便在約旦與埃及等其他國家領導人全都到場情況下依然如此,這些舉動顯示兩國日益加深的裂痕。

舉例來說,阿聯酋今年1月舉辦中東領導人峰會時,沙爾曼的缺席特別引人注目。而一個月前,沙國首都利雅德召開的中國─阿拉伯峰會同樣見不到阿勒納哈揚的身影。

願景、目標背道而馳

阿聯酋國家安全顧問塔赫農(Sheikh Tahnoun bin Zayed al Nahyan)與沙爾曼關係友好,他曾多次前往沙國調解,但依然無法緩解兩國緊張局勢。知情人士透露,今年1月中東峰會後,塔赫農連沙爾曼的面都見不到。

據外媒報導,61歲的阿勒納哈揚與37歲的沙爾曼過去頗有交情。幾年前,兩人曾在廣闊無邊的阿拉伯沙漠一起露營過夜,旁邊僅有少數隨從相伴。兩人的領導願景存在極大差異,導致雙方漸行漸遠。阿勒納哈揚個性相對低調,不希望與沙爾曼一樣面臨外界嚴格檢視。

非營利機構國際危機組織(ICG)中東與北非資深顧問埃斯凡迪亞里(Dina Esfandiary)表示:「兩國追求的願景與目標有著不小差異,這一點近年來越來越明顯。」

沙國與阿聯酋關係緊張,主要癥結點在於葉門問題。兩國領導的阿拉伯軍事聯盟2015年曾介入葉門內戰,阿聯酋軍隊2019年決定撤出,但擔憂沙國與葉門叛軍就結束內戰展開談判時會將其排除在外,導致該國無法繼續在葉門南部保有戰略據點。

阿聯酋後來與葉門政府簽訂安全協議,允許前者軍隊在緊急情況下進駐該國並強化兩國情報合作。此舉引起沙國官員私下抗議,認為兩國不該在葉門問題上較勁。

能源政策相悖 矛盾 加深

另一個衝突點是能源政策。沙國與阿聯酋皆為石油生產大國,但由沙國主導的石油輸出國家組織(OPEC)主張減產以拉抬油價,迫使阿聯酋減產配合並導致石油收入下滑。

OPEC代表指出,阿聯酋長期主張開採更多石油,但屢次遭到沙國拒絕,甚至傳出阿聯酋考慮退出OPEC。美國官員指出,阿聯酋檯面上支持減產協議,但私下透露他們其實想要的是增產,同時不斷施壓OPEC以達到此目標,而這也符合美方利益。

事實上,阿聯酋多次威脅退出OPEC但並未採取具體行動,近日兩國因經濟考量與地緣政治歧異加劇,導致此議題再度受到關注。

精句選粹

Once close friends, the two biggest Arab economies are increasingly competing for money and power.



