歐洲｜英國人後悔脫歐了

英國脫歐迄今近七年時間, 經過經濟受到極大衝擊後, 民眾已開始後悔脫歐。

從2016年英國公投決議脫離歐盟,投票結果震撼全世界。迄今將近七年的時間,英國共經歷了四任首相,但從最近民調顯示,英國人民出現後悔脫歐的情緒。

YouGov在2月底公布調查,約有53%的英國人表示脫歐是錯誤的,32%的人堅持脫歐是正確決定。另據益普索(Ipsos)今年1月民調結果,45%的民眾認為脫歐使日子變得更難過,只有11%的人認為脫歐後生活好轉。

除此之外,民調機構Focaldata和UnHerd去年底所做的調查發現,受訪的1萬名英國民眾中,約有54%的人「非常贊成」或「贊成」英國脫歐是個錯誤。至於選擇「非常反對」或「反對」的受訪者約占28%。

45%民眾嘆日子變苦了

包括英格蘭、威爾斯和蘇格蘭在內的英國國會632個選區之中,只有一個選區持反對意見者多於支持者,即是位在東密德蘭(East Midlands)的波士頓和斯凱格內斯(Boston and Skegness),2016年公投時該區支持脫歐的比例也是最高。

英國經濟未來兩年表現將在二十國集團(G20)敬陪末座,生活成本危機和政治動盪已令保守黨政府焦頭爛額。

針對英國2024年大選預測所做的民調,英國首相蘇納克(Rishi Sunak)領導的保守黨的支持度落後在野的工黨20個百分點。

倫敦國王學院歐洲政治和外交事務教授梅農(Anand Menon)表示,民眾對於脫歐的態度出現兩項關鍵的轉變。

他說:「首先愈來愈多人、包括原本支持脫歐的民眾,認為政府處理脫歐問題相當拙劣,也就是說,他們認為政府處理失當。再者,愈來愈多支持脫歐者和其他選民看見這個決定對經濟造成的負面影響。」

從YouGov最新民調即可看出民眾的情緒,68%的受訪者認為英政府在處理脫歐方面表現欠佳,僅21%的人認為保守黨處理得宜。

蘇納克在2月底宣布與歐盟達成新協議,為要解決「北愛爾蘭議定書」(Northern Ireland Protocol)的爭議,讓英國地區運往北愛爾蘭的貨物更加暢通。

經濟差 不能全怪脫歐

目前最新協議為保守黨帶來的效益仍待觀察,不過YouGov提到,如今後悔當初投票支持脫歐的人,約占選民人數的7%,此外,「大約4%的選民原本投票支持脫歐,但如今已不確定當年是否做出正確決定。換言之約有11%的選民、也就是每九人中有一人,不認為自己做出對的選擇」。

梅農提到,從農產品、漁業到汽車製造、製藥等許多產業在過去幾年都曾表達因脫歐衝擊而面臨困境,但這些負面衝擊都逐漸過去,現在許多英國的經濟問題大多不是源於脫歐,但不利效應卻回過頭來成為外界焦點。他表示,過去三年多來英國人民重新看待脫歐,從原本以人民團結一致為訴求、強調文化和價值觀導向的議題,演變成為一個經濟問題。

另一方面,物價高漲令人民更在意經濟,益普索問題指數調查顯示,相較於2019年脫歐最受人民關注,如今國民健保、經濟與通膨才是民眾最在意的焦點。

精句選粹

Almost seven years and four prime ministers since the U.K. voted to leave the European Union, polling suggests public sentiment has turned against Brexit.



延伸閱讀