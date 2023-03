北美｜美國餐廳關門大吉

疫情讓美國餐飲業由天堂瞬間掉入地獄, 大量餐廳被迫關門歇業, 預期到了2026年餐廳數量才有可能回復疫情前的水準。

新冠肺炎疫情讓美國蓬勃的餐飲業瞬間停滯,疫情爆發三年來餐廳和酒吧生意已經大幅復甦,但美國目前的餐廳數量仍然低於2019年的水準。通膨、人力短缺,以及疫情掀起的混合工作模式,都是攸關餐飲業生存的難關。

茹絲葵牛排館(Chris Steak House)在曼哈頓唯一的餐廳將於4月結束營業,包括高檔泰式餐廳Random Access在內的多家紐約餐館也已經歇業。

根據餐廳研究機構Technomic數據顯示,去年全美共有63.1萬家餐廳,較2019年少了7.2萬家。今年餐廳數量估計進一步降至63萬家,2026年前可能都不會回復到疫情前的家數。

舊金山義式餐廳Che Fico共同負責人暨名廚奈菲爾德(David Nayfeld)認為,現在不是開設新餐廳的好時機,除非你經驗老道,而且口袋夠深。就連奈菲爾德也在和逆境搏鬥。他說:「疫情為餐飲業帶來數年荒蕪,我們仍然努力走出困境。」

外帶受歡迎 不利內用



儘管美國已經走出疫情,但餐飲外送和外帶依舊受到歡迎,提供內用的餐廳處境格外不利。此外,美國通膨依舊位在高檔,部分消費者盡量避免外食,以減輕荷包負擔。在此同時,餐廳業者面臨成本攀升壓力,從租金到食材無一不漲,招聘員工也是一大難題。

美國許多城市的餐廳已經重現疫情前的熱絡景象,但這只限於周二到周四。混合工作制是餐飲業在後疫情時期的新挑戰。

在紐約、洛杉磯和亞特蘭大等大型城市,企業員工每周只進辦公室三天,打擊餐旅產業營收。周一和周五有較多員工遠距上班,偏偏這是部分餐飲業者生意最好的日子,許多店家被迫調整營業時間,或是推出午餐促銷活動,盼能吸引顧客上門。

混合工作制 後疫情挑戰

研究機構WFH Research最新調查發現,美國勞工進辦公室的天數減少,支出也跟著降低,混合工作制讓美國多個城市每年流失數十億美元收入。

根據去年6月至11月的數據顯示,紐約市的人均年支出減少4,661美元,其次是洛杉磯的4,200美元和華盛頓的4,051美元。支出減少逾2,000美元的城市超過10個。

美國通膨位在40年新高紀錄,加上勞工成本在過去兩年暴增20%,部分餐廳被迫關門或搬遷。有些專家認為,餐廳關門大吉是痛苦但必要的修正。

Technomic分析師漢克斯(David Henkes)指出:「疫情前的餐飲業過於飽和,太多的餐廳在爭取消費者口袋裏相對少量的資金。」

漢克斯表示,疫情前餐廳數量以每年0.5%至1%的速度成長,近幾年餐廳數降低能夠重新調整市場規模。如果沒有這些挑戰,餐廳縮減的速度會更緩慢。

餐飲業該如何面對後疫情時代的挑戰?紐約市餐飲業聯盟(New York City Hospitality Alliance)執行董事瑞奇(Andrew Rigie)指出,隨著遠距工作持續,市中心的餐廳不應單單鎖定辦公室的白領員工,也需要吸引觀光客和餐廳附近的居民,同時調整營業時間、削減費用,並與當地的企業建立合作關係。

精句選粹

