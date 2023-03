北美｜谷歌槓上加拿大

加拿大政府立法強迫數位平台向媒體付費, 促使谷歌展開反擊 並限制部分用戶閱覽新聞內容。

網搜巨擘谷歌2月底就阻止部分加拿大用戶閱覽新聞內容展開測試,以反制加拿大政府推動平台業者須為內容付費的法案。加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)抨擊,谷歌封鎖新聞的舉動令他十分不滿,批評這根本是「天大錯誤」。

杜魯道表示:「谷歌阻止用戶取得新聞的決定,令我感到非常驚訝,他們竟然不願意付費給產製新聞的工作者。他們犯下嚴重的錯誤,民眾期待看到的是新聞記者拿到他們應得的報酬。」

加國立法扶持新聞業

加拿大政府在去年4月推出《線上新聞法》(Online News Act,又稱為C-18法案),要求臉書與谷歌等網路平台需要與新聞出版商簽訂商業合約並為新聞內容付費。該法案去年12月已於加拿大眾議院通過,預料未來幾個月內也將於參議院過關。

該法案旨在支持加國新聞業發展,後者線上廣告收入遭谷歌等業者侵蝕,急忙呼籲政府嚴加管制網路平台取用新聞內容。自2008年以來,加拿大倒閉的新聞媒體超過450家,最近兩年數量約64家。

谷歌表示,他們此次測試是短期性質、預計進行五周時間。對象則隨機選取,影響加拿大不到4%的用戶,這些用戶遭限制瀏覽國內與國際新聞的程度不一。

谷歌聲明表示:「我們短暫地測試該法案對於產品的潛在影響,受影響客戶僅占一小部分比重。我們每年都會進行數千次測試,以評估搜尋結果變化的影響。」

加拿大文化遺產部長羅德里奎(Pablo Rodriguez)發言人斯卡菲迪(Laura Scaffidi)指出,威脅這一招對於加拿大人沒有用,平台為內容付費理所當然。

斯卡菲迪表示:「加拿大民眾有權享有高品質且基於事實的地方與全國新聞,這是我們推出線上新聞法的原因。科技巨擘必須以更透明、更負責的態度對待加拿大民眾。」

斯卡菲迪亦批評,谷歌仿效臉書母公司Meta的抵制作為令人失望。加拿大跟進澳洲立法強迫數位平台向當地新聞媒體付費,促使Meta去年使出對付澳洲政府的相同手段,揚言臉書平台不再分享加國新聞內容。

澳洲已於2021年通過類似法案,當時谷歌與臉書也曾威脅限縮新聞內容。但在法案經過多次修改後,兩家公司最後決定從善如流,與澳洲媒體公司簽訂付費協議。

谷歌直指法律有漏洞

谷歌表示,加拿大法案並未要求出版商必須遵守基本新聞規範,大型出版商獲得的利益可能遠超越小型同業,且這可能促成更多「便宜速成、粗製濫造」的內容農場文章氾濫,而非產製專注於公眾利益的報導。

谷歌發言人珀迪(Shay Purdy)表示:「我們對於C-18法案過於籠統表達明確疑慮。如果未加以調整的話,這可能影響到加拿大民眾每天使用並依賴的內容產品。」

谷歌表示,他們寧願付費給支持原創內容的加拿大媒體基金會(Canada Media Fun)這類組織,再由後者分配間接付費給新聞出版商。

精句選粹

Google has launched tests that block access to news content for some users in Canada in response to the Canadian government’s online news bill.

延伸閱讀