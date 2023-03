歐洲｜英國周休三日受歡迎

英國去年底剛完成一項每周上班四天、周休三天的前導試驗, 結果發現雖然工時縮短,但企業勞動生產力基本上沒有下滑, 甚至還有小幅提升的情況,已有些公司直喊要永久採用。

英國的計畫堪稱是有史以來最大規模周休三天的試驗,總共有61家企業參與,行業別從銀行、速食餐廳到行銷公司等多個產業,參與試驗的員工總數逼近3千人。

9成企業將續辦

這些企業讓員工每周多休一天,測試在工時縮短情況下能否照樣完成工作任務,經過六個月的測試後,結果讓資方非常驚豔,有超過9成的企業表示會繼續試辦,還有18家打算讓周休三天成為永久的制度。

過去幾十年來,有關減少每周上班五天、總工時40小時的議題一直有諸多討論,隨著雇主和勞工都在尋求新的且更好的工作方式,此一議題又受到關注。新冠疫情時代,社會對遠端上班的接受度大幅提升,一些企業和決策人員因此打鐵趁熱,測試縮短上班天數是否能提高員工的幸福感和忠誠度。

波士頓學院經濟學暨社會學家索爾(Juliet Schor)表示,「一開始對很多雇主來說,這是有關職業倦怠的問題,現在則偏重於保留人才和雇用新人的問題。」她的團隊幫助非營利組織「4 Day Week Global」、英國智庫Autonomy與劍橋大學的研究人員進行該項研究。

美國和加拿大的公司最近完成這項由英國研究機構發起的每周上班四天的小型試點研究,澳洲、巴西和其他地方也正在進行類似的試驗。

消費用品大廠聯合利華(Unilever PLC)最近在其紐西蘭分公司測試此一計畫,而西班牙政府則計劃補貼業者試驗周休三天。冰島向2,500多名勞工完成的研究結果則發現,大多數員工周休三天都可以維持,甚至提高生產力,上班壓力也有減輕的情形。

研究人員指出,英國從6月進行到11月的研究中,大多數員工的工作強度並沒有增加,相反地,勞資雙方會試圖通過減少開會的時間和確保員工有更多時間專注於完成任務等手段來提高上班時的效率。

生產力不降反增

在0(極差)到10(極佳)的範圍內,雇主這六個月內對他們的生產力和績效的平均評分為7.5。在試驗進行到一半時進行的一項調查發現,46%的公司表示他們業務生產力大致維持不變,而34%的公司表示略有改善,還有15%表示有顯著改善。

而且,有39%的員工表示他們的壓力比試點計畫開始前要小;大約一半說壓力沒有變化,但也有近一半的人表示心理健康有所改善,37%的人說身體健康變好了。

英國里茲一家數位行銷機構Trio媒體參與該項周休三天的前導試驗,執行長丹尼爾斯(Claire Daniels)表示,整體而言,生產力基本上維持不變,甚至還有一點提升,更重要的是,公司營業額較前年同期激增47%。

丹尼爾斯指出,公司打算再試辦半年,再決定是不是永久採行該措施,「但我認為我們不太可能重回過去每周上班五天的制度。」

