北美｜航空業徵才大作戰

航空業的部分問題是低薪和繁重工作量, 長期成為機場要留住員工的一大挑戰。

隨著旅遊需求回升,令北美航空業因缺乏人手而煩惱,尤其業界低技術職務起薪低於像亞馬遜等電子商務企業,讓招募人員變得更困難。航空業提供包括托兒所、通勤補貼、甚至送iPhone等方法增加徵才吸引力。

航空業因行李搬運工和客服人員等人力不足,令去年暑假旅遊高峰期出現旅客在機場大排長龍,和延誤行李搬送時間,讓好不容易擺脫新冠疫情陰霾而復甦的航空業被旅客大肆抱怨。

國際機場協會(ACI)副會長羅米格(Thomas Romig)說,如果要讓人日夜顛倒不斷輪班工作,雇主就必須讓員工能兼顧家庭,像提供托兒服務就是辦法之一。

他表示北美各個機場正嘗試採取更多方法去招募、留住人員、和透過訓練來提升工人的技能。

航空業要面對的問題之一是低薪和工作負擔重,機場營運商因此很難留得住員工。各國在疫情期間封鎖邊境,衝擊航空需求而讓機場員工另尋出路。經濟在疫後復甦,讓目前美國失業率處逾53年最低水準,使機場人手不足問題更惡化。

雖然美國航空運輸業去年雇用人數回升並超過疫前水準,但由於航空旅遊需求也回升,讓業界需要不斷增聘才能應付。專家預測今年雇用人數必須超過去年。

薪資福利 缺乏吸引力



由於美國機場工作人員平均薪資水準遠低電子商務企業,因此機場要雇用人員就必須提供更多誘人的條件與福利。據招聘網站ZipRecruiter資料,機場員工平均時薪不到18美元,跟電子商務業平均近33美元相差快一倍。

因此,機場業者為員工提供托兒服務,就是要打動人心的手段之一。過去除了加州的機場之外,北美其他地區機場通常不會提供這項福利,但目前情況正在轉變。

負責鳳凰城天港國際機場(PHX)的鳳凰城民航局,目前171個職缺裡仍有133個還沒找到人填補,如何招募和留住員工為當務之急。

該局向機場員工提出托兒方案後,已有37名員工參加這個補貼部分托兒費用的計畫。鳳凰城市政府也撥出100萬美元經費,在機場旁邊興建托兒設施。

鳳凰城民航局特別計劃行政官希爾(Matthew Heil)說,托兒計畫目的是找到更多人投入工作,讓機場運作更順暢。

加碼優渥獎金、津貼



在多個地區的機場紛紛仿傚同時,部分早已提供托兒計畫的加州機場,不斷加碼其他服務來讓員工生活更便利。

像舊金山國際機場將在7月,把員工搭乘大眾運輸工具的交通津貼提高50%至200美元,至於住得更遠的員工甚至可得到免費通勤待遇。

除了機場,航空公司在雇用上也面對同樣難題。包括聯合航空和阿拉斯加航空等航空公司,為找到人擔任工作繁重的地勤,提出簽約獎金來吸引求職者,像達美航空為此提出的獎金甚至高達5,000美元。

地勤代理公司Unifi策略長麥克弗森(Ying McPherson)說,在勞動市場人力不足下,要招募到新人的成本較疫前高出多達60%。同時,人員流失率高於疫前水準,公司必須提出各種獎勵方案來留住人才。

像Unifi去年針對達成績效目標的員工給予獎勵,包括給三名員工贈送新車,和對逾3,000名工作人員送出包括iPhone等智慧手機。現在還提出急用基金和贊助方案讓員工能購買家電和電腦。

精句選粹

Part of the issue for the aviation industry is that low wages and taxing work have long made retaining staff at airports a challenge.

延伸閱讀