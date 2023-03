歐洲｜英國將推數位英鎊

英國央行高層提到, 針對目前研議中的數位貨幣, 規劃每人最高持有上限為2萬英鎊。

英國央行副總裁康利夫(Jon Cunliffe)在2月向外界釋出對實施數位貨幣Britcoin的初步規劃,他表示,若未來推出英鎊的數位版本,每位英國人民可能持有的上限為2萬數位英鎊(約2.4萬美元)。

此前英國政府官方甫指出,政府與英國央行正在研究開發數位英鎊相關事宜,可望在2020年代下半(意即最快2026年)進入流通,人們可透過「數位錢包」持有,不過最終決策尚未定案。

康利夫在演講中提及:「我們提議每人的持有上限介於1萬到2萬英鎊,期盼能在風險管理與支持數位英鎊廣泛應用之間找到適當的平衡點。」

利於普惠金融計畫

他表示,設立1萬數位英鎊的上限,意味四分之三的人可以透過數位英鎊領取薪資,若設立2萬英鎊的上限,代表幾乎所有人都能以數位英鎊領薪水。此外,數位英鎊也利於現有的普惠金融計畫,協助人們離線付款或改善跨境支付。

康利夫並說,由於數位英鎊並不被視為儲存財富的工具,因此數位錢包內金額若超過上限,就會轉至用戶的商業銀行帳號,「可以說這錢包裡有網路現金,便於人們在亞馬遜買東西」。

他提到,數位英鎊將與現金一樣是法定貨幣。英國財政部與央行皆強調數位英鎊與實體英鎊價格一致。此外,央行的數位貨幣並不等同於比特幣等加密幣,因後者由民間發行。

倘若數位貨幣上路,將開始取代實體鈔票與錢幣,加速現金使用下滑的趨勢。

有鑑於民間虛擬幣的氾濫,外界也擔憂未受規範的數位貨幣將破壞英鎊系統,而發行央行數位貨幣(Central Bank Digital Currency,CBDC)可望消除這些疑慮,英國央行表示,數位英鎊不但可靠而且維持價值,是穩定、不用於投機而且不產生利息的貨幣。

至於實際操作模式,英國央行仍在持續研議,但可預見的是,未來透過電腦、手機等電子裝置皆可以數位貨幣進行交易,在商店也可作為一般貨幣使用。

英國央行提及,目前暫稱為「Britcoin」的數位貨幣主要目的是作為消費者支出,而非儲存在帳戶裡。

如今紙鈔與錢幣的使用量正逐漸減少,愈來愈多人網路購物與互動。根據康利夫說法,在短短15年間,現金交易的比重已由60%大幅下滑至15%。

康利夫亦指出,目前尚未決定數位英鎊將採用分散式帳本技術(Distributed ledger Technology,DLT),此為許多加密幣的技術基礎。

數位貨幣掀起新浪潮



全球央行研究數位貨幣已蔚為風潮,歐盟正在擬訂數位歐元法律架構,即將在5月公布草案。

該草案將經由歐盟各國以及歐洲議會通過才能生效。此外,歐洲央行也早已投入相關討論與規劃,今秋將決定是否將實施數位歐元。

德國央行(Bundesbank)執行委員會委員巴爾茲(Burkhard Balz)在2月初曾提到,採用數位歐元的關鍵在於該貨幣是否有法定貨幣的地位,意即它能不能用於在法庭上償還債務。

