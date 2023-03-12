歐洲｜英國將推數位英鎊

英國央行高層提到， 針對目前研議中的數位貨幣， 規劃每人最高持有上限為2萬英鎊。

英國央行副總裁康利夫（Jon Cunliffe）在2月向外界釋出對實施數位貨幣Britcoin的初步規劃，他表示，若未來推出英鎊的數位版本，每位英國人民可能持有的上限為2萬數位英鎊（約2.4萬美元）。

此前英國政府官方甫指出，政府與英國央行正在研究開發數位英鎊相關事宜，可望在2020年代下半（意即最快2026年）進入流通，人們可透過「數位錢包」持有，不過最終決策尚未定案。

康利夫在演講中提及：「我們提議每人的持有上限介於1萬到2萬英鎊，期盼能在風險管理與支持數位英鎊廣泛應用之間找到適當的平衡點。」

利於普惠金融計畫

他表示，設立1萬數位英鎊的上限，意味四分之三的人可以透過數位英鎊領取薪資，若設立2萬英鎊的上限，代表幾乎所有人都能以數位英鎊領薪水。此外，數位英鎊也利於現有的普惠金融計畫，協助人們離線付款或改善跨境支付。

康利夫並說，由於數位英鎊並不被視為儲存財富的工具，因此數位錢包內金額若超過上限，就會轉至用戶的商業銀行帳號，「可以說這錢包裡有網路現金，便於人們在亞馬遜買東西」。

他提到，數位英鎊將與現金一樣是法定貨幣。英國財政部與央行皆強調數位英鎊與實體英鎊價格一致。此外，央行的數位貨幣並不等同於比特幣等加密幣，因後者由民間發行。

倘若數位貨幣上路，將開始取代實體鈔票與錢幣，加速現金使用下滑的趨勢。

有鑑於民間虛擬幣的氾濫，外界也擔憂未受規範的數位貨幣將破壞英鎊系統，而發行央行數位貨幣（Central Bank Digital Currency，CBDC）可望消除這些疑慮，英國央行表示，數位英鎊不但可靠而且維持價值，是穩定、不用於投機而且不產生利息的貨幣。

至於實際操作模式，英國央行仍在持續研議，但可預見的是，未來透過電腦、手機等電子裝置皆可以數位貨幣進行交易，在商店也可作為一般貨幣使用。

英國央行提及，目前暫稱為「Britcoin」的數位貨幣主要目的是作為消費者支出，而非儲存在帳戶裡。

如今紙鈔與錢幣的使用量正逐漸減少，愈來愈多人網路購物與互動。根據康利夫說法，在短短15年間，現金交易的比重已由60％大幅下滑至15％。

康利夫亦指出，目前尚未決定數位英鎊將採用分散式帳本技術（Distributed ledger Technology，DLT），此為許多加密幣的技術基礎。

數位貨幣掀起新浪潮



全球央行研究數位貨幣已蔚為風潮，歐盟正在擬訂數位歐元法律架構，即將在5月公布草案。

該草案將經由歐盟各國以及歐洲議會通過才能生效。此外，歐洲央行也早已投入相關討論與規劃，今秋將決定是否將實施數位歐元。

德國央行（Bundesbank）執行委員會委員巴爾茲（Burkhard Balz）在2月初曾提到，採用數位歐元的關鍵在於該貨幣是否有法定貨幣的地位，意即它能不能用於在法庭上償還債務。

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Britons would be limited to 20,000 digital pounds ($24,000) each if the country goes ahead with a digital currency, Bank of England Deputy Governor Jon Cunliffe said.

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