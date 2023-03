北美｜美兩黨聯手監管科技業

向來在諸多議題上都立場相左的美國總統拜登與共和黨議員, 這次罕見的變成盟友,希望能聯手推動修法。

美國最高法院在2月21與22日兩天接連針對兩起與社群網路平台有關的訴訟案進行審理。這兩案分別是「岡佐拉斯訴谷歌」(Gonzalez v. Google)與「推特訴塔姆奈」(Twitter v. Taamneh),兩案的攻防戰都鎖定在1996年通過的《通信規範法》第230條。該條款認定網路平台不用對其用戶在平台上發表的評論負責,因此也被外界視為給予科技業者的法律免責牌。

目前朝野與科技業都在密切關注這兩起訴訟案的進度。部分國會議員、公民團體還向最高法院申請,希望能參與這兩案的辯論。鑒於這是最高法院首度對敏感的230條款進行檢視,裁決結果將攸關科技平台與社交媒體業者在未來是否還能保有言論豁免權。

不可諱言的是230條款雖然保障了網路言論自由,並還協助社群媒體快速崛起,但許多有心人士透過這些平台散播仇恨言論或是假新聞,這些社群媒體卻不用負起任何責任,已開始引發輿論諸多熱議。

美國朝野兩黨也對該條款有所抱怨,儘管雙方所持理由不同。許多共和黨官員批評,這條條款讓社交平台有權審核保守派觀點。不過包括美國總統拜登在內的知名民主黨人則抨擊,該條款讓科技巨擘不用替散播假消息或仇恨言論負責。

這也促成美國總統拜登也與部分共和黨參議員,例如德州的克魯茲(Ted Cruz)與密蘇蘇里州的霍利(Josh Hawley)罕見的變成盟友,希望能在這次最高法院審理過程中,推動修改230條款,以加強對科技巨擘的監管。隸屬共和黨民粹右翼的克魯茲與霍利,過去曾因川普大選爭議,而與拜登針鋒相對。

不過,科技團體民主與科技中心(Center for Democracy and Technology)政策副總裁傑恩(Samir Jain)對於雙方合作卻感到不樂觀。他聲稱雖然拜登、克魯茲與霍利都對230條款有所不滿,但用什麼內容取代卻看法分歧。

21日最高法院審理的案件是「岡佐拉斯訴谷歌」案,岡佐拉斯是一名23歲的美國公民,2015年她在巴黎當交換學生時期,因為伊斯蘭國(ISIS)發動恐攻,讓她成為當時130名被害者的其中之一。她的家屬指控谷歌應為岡佐拉斯的死亡負責,因為它在平台上推薦了ISIS影片,導致好戰意識型態廣為傳播。不過谷歌反駁這項指控,認為自己不應該為這起恐攻負責。

緊接翌日法院審理的是「推特訴塔姆奈」(Twitter v. Taamneh),這起訴訟案是約旦公民納瓦拉斯‧阿拉薩夫(Nawras Alassaf)的美國家人指控推特協助與教唆ISIS。ISIS聲稱自己是2017年襲擊事件的主導者,當時阿拉薩夫和其他38人因而喪生。

最高法院預計在6月底前將針對這兩起案子發布裁決。兩起訴訟還鎖定YouTube推薦的演算法,它們根據用戶之前觀看過的內容為他們推薦影片。

由於這類算法已廣泛用在幾乎所有社交媒體與視頻平台,一旦230條款真的面臨修改,恐將引發一系列廣泛影響,對於這些社交平台勢必也將帶來重大衝擊。

拜登日前接受媒體訪問時,刻意淡化修改230條款一事,只解釋此舉更精確的說是要對該法進行改革。

