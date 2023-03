歐洲｜打禽流感疫苗意願升

歐洲再次爆發禽流感疫情, 促使許多國家開始考慮, 以疫苗施打取代撲殺策略。

歐洲深陷嚴重禽流感疫情,令許多國家一改先前抗拒態度,決定讓本國家禽接種禽流感疫苗。因為大規模撲殺或防堵隔離病毒的策略效果有限,難以阻止禽流感年復一年地捲土重來。

法國鴨農迪普伊(Herve Dupouy)自2015年以來已撲殺自家家禽四次以阻擋禽流感疫情擴散。隨病毒再次進逼自家農場,他表示法國應盡快實施過去視為禁忌措施,讓家禽接種禽流感疫苗。

迪普伊表示:「目標是家禽不再生病、不會擴散病毒。鴨農的工作不應該是收拾動物屍體。」

迪普伊看法與歐洲多國政府態度相同,這些國家對禽流感疫苗從抗拒轉為接納。法國預計9月起開始施打疫苗,該國是歐盟禽流感疫情重災區,政府去年補償業者撲殺損失金額11億歐元。

歐盟去年已同意27個成員國實施疫苗施打策略,同時致力於確保禽類產品在歐盟內部能夠自由貿易交易。荷蘭、義大利與匈牙利目前正進行禽流感疫苗測試。

家禽、雞蛋業者與疫苗製造商主管表示,去年爆發的禽流感疫情來勢洶洶,令許多國家對於禽類接種疫苗的態度出現明顯變化。

世界動物衛生組織(WOAH)推估,最近這一波禽流感疫情在全球各地肆虐,導致2億多隻禽類死亡或遭撲殺。大規模撲殺也推動蛋價飆漲,進一步加劇全球糧食危機。

大規模撲殺推動蛋價飆漲

除撲殺雞鴨等禽類成本昂貴外,科學家也擔心一旦禽流感演變為「地方性流行病」(endemic),病毒變異並傳染給人類機率恐怕大增。厄瓜多近日傳出一名9歲女孩感染禽流感病毒,2月底時柬埔寨亦有一名11歲女孩死於禽流感。

世界衛生組織(WHO)表示,儘管人類感染禽流感病毒的風險很低,且未有過人傳人案例,但各國仍須對可能發生的變化做好準備。

法國農業部長費諾(Marc Fesneau)表示:「這些都是各國擔心禽流感的原因。我們不需要恐慌,但須從歷史學到教訓,我們必須以全球做為範圍施打禽流感疫苗。」

家禽生產大國先前抗拒施打禽流感疫苗,因擔心可能掩蓋病毒實際傳播狀況,並導致產品無法出口至禁止這類疫苗的國家。此外病毒變異速度極快恐降低疫苗效力,疫苗接種計畫需耗費大量時間與成本。

儘管禽流感疫苗能夠降低家禽死亡率,但接種過疫苗的禽類依然可能感染與散播病毒。部分國家禁止從允許接種疫苗國家進口禽類,便是基於病毒可能入侵國內的擔憂。

接種疫苗恐影響家禽出口



說到底,家禽生產國抗拒疫苗的最大因素在於商業考量,擔心自家家禽產品遭施加貿易限制。法國家禽生產集團LDC執行長格林(Philippe Gelin)表示,這顯示出雙邊貿易談判以解除出口限制並避免不正當競爭的重要性。

費諾表示,法國政府正在與非歐盟貿易夥伴進行協商,希望後者能夠允許接種疫苗的家禽產品進口。

