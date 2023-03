北美｜ChatGPT讓人一圓作家夢

AI聊天機器人ChatGPT竄紅, 不僅讓許多學生輕鬆交作業,還催生了一票新作家, 令出版業擔心劣質書將充斥市場。

在美國紐約州當業務的席克勒(Brett Schickler)一直懷著作家夢,卻從未想過有天夢想真的實現了,而幫他圓夢的天使竟然是聊天機器人。

去年11月,AI聊天機器人ChatGPT問世後立刻在美國竄紅,席克勒心血來潮試著向ChatGPT提問如何寫一本兒童繪本,沒想到幾小時內就完成了一本30頁的作品《聰明的小松鼠:一個關於儲蓄與投資的故事》。

這部作品描述一隻名叫莎米(Sammy)的松鼠在森林裡發現一枚金幣,後來森林好友教他把金幣存起來,於是他自製了一個橡果撲滿把金幣存進去,日積月累存到一大筆錢,成為森林裡最有錢的松鼠。

幾小時完成一本作品

席克勒透過亞馬遜Kindle電子書店的直接出版平台自行出版這部作品,電子版定價2.99美元,印刷版定價9.99美元。雖然出版至今他只賺了不到100美元,卻足以讓他鼓起勇氣創作第二本書,雖然他還是打算利用ChatGPT幫他寫書。

席克勒表示:「我可以想像其他人靠ChatGPT建立寫作事業。」

事實證明這並非想像。截至今年2月中為止,亞馬遜Kindle電子書店已有超過200本電子書將ChatGPT列為作者或共同作者,且數量正快速增加中。這些電子書的主題多半是ChatGPT使用教學,但也有類似席克勒作品的繪本或詩集。

一位筆名懷特(Frank White)的作者就在YouTube影片中展示他如何在一天內寫出長達119頁的科幻小說,並表示任何人只要有閒暇時間,都能靠AI在一年內產出300本書。

美國作家協會執行總監拉森伯格(Mary Rasenberger)表示:「情況相當堪憂,因為這類書籍將大量湧入市場,害很多作家失業。」雖然請人代筆在出版界行之有年,但拉森伯格擔心AI自動寫書會讓書籍從藝術作品淪為大宗商品。

過去請人代筆出版一定會在書籍上註明代筆者,但懷特及其他利用ChatGPT寫書的作者大多不會表明作品是由AI生成,主要是因為替他們出版的亞馬遜Kindle電子書店政策沒有這項要求。

亞馬遜至今穩坐美國紙本及電子書市場龍頭寶座,在美國市占率過半,尤其在電子書市場更握有超過80%市占率。亞馬遜自2007年創立Kindle直接出版部門後,便吸引許多素人作家在Kindle電子書店自行出版電子書。

獨立作家對此不以為然

Kindle電子書店允許作者自行出版讓班克(Kamil Banc)也成了ChatGPT新作家之一。平日在電商平台銷售香水的班克有天和妻子打賭能在一天內構思寫出一本書並完成出版。他在ChatGPT輸入「寫一本關於粉紅海豚教小孩誠實的床邊故事」,結果只花四小時就完成一本27頁的兒童繪本。

去年12月,班克在Kindle電子書店自行出版這本書,至今雖然只賣出五本,但有讀者給他5顆星評價,甚至還有人稱讚書中角色令人記憶深刻。班克覺得大受鼓舞,隨即又出版了兩本AI生成作品。他表示:「出書其實很簡單,我很驚訝從構思到出版能這麼快完成。」

也有不少獨立作家對ChatGPT感到不以為然。至今在Kindle電子書店自行出書並賣出數百萬本的作家道森(Mark Dawson)認為,AI生成小說「內容無趣」。

他表示:「一本書有價值才會在讀者間口耳相傳。假設因為內容無趣而得到負面評論,這本書很快就會乏人問津。」

“I could see people making a whole career out of this,” said Schickler, who used prompts on ChatGPT like “write a story about a dad teaching his son about financial literacy.”

