歐洲｜英國童書重修惹議

英國童書暢銷作家達爾的經典名作, 被踢爆書內的敏感文字遭出版商修改, 引爆官方和藝文界的怒火,批評已淪為內容審查。

英國已故兒童文學暢銷作家達爾(Roald Dahl)的作品,陪伴無數讀者成長,《巧克力冒險工廠》、《女巫們》等多部名著還被好萊塢翻拍成電影。但近來傳出達爾的經典童書遭出版商修改,理由是一些用字具冒犯性,此舉遭外界撻伐是在做內容審查。

英國《每日電訊報》率先報導,出版巨頭企鵝藍燈書屋旗下子公司Puffin Books,對達爾經典作品的內容做了修改。看過已在書店上架的達爾新版童書後發現,遭更動的段落涉及體重、心理健康、性別、種族,據說這麼做是為了讓現代讀者更容易接受。

像1964年出版的《巧克力冒險工廠》(Charlie and the Chocolate Factory)中,與主角查理對立的貪吃男孩格魯普(Augustus Gloop),在舊版被形容成「又大又胖」(enormously fat),新版則拿掉胖的字眼只剩「巨大」(enormous)。

《吹夢巨人》(The BFG)描述巨人不再吃「男人、女人和小孩」(men, women and children),新版改成不再吃「人」(people)。新版《瑪蒂達》(Matilda)的女主角,讀的不再是吉卜林(Rudyard Kipling)作品,改看珍.奧斯汀(Jane Austen)小說。

《女巫們》(Witches)中的超自然女性喬裝成普通女人,原本是「超市的收銀員或幫商人信件打字」,新版則是化身「頂尖科學家或是經營公司」。

修改作品 遭各界批評

出版商修改達爾作品遭到外界砲轟,惹怒不少重量級作家,包括出版《魔鬼詩篇》被已故伊朗最高精神領袖何梅尼下全球追殺令的英國作家魯西迪(Salman Rushdie)。

他發推文指出,「達爾不是天使,但這是荒謬的審查。Puffin Books與達爾遺產管理公司應該感到羞恥。」

英國執政保守黨政府也對此事提出批評,首相蘇納克發言人套用達爾在《吹夢巨人》大玩文字遊戲所創的詞彙,「不要顛三倒四改變詞義(Don’t gobblefunk around with words)」。 他認為,小說作品應該「被保存而不是被修改」。

握有達爾著作版權的羅爾德達爾故事公司(Roald Dahl Story Company)透露,與出版商Puffin Books合作審視文字,是要確保現在的孩子能繼續享受達爾筆下美妙的故事和人物。羅爾德達爾故事公司2021年被串流巨頭網飛(Netflix)收購。

反猶言論 作者成爭議人物

達爾童書的修訂工作,是交給主張讓兒童文學更包容多元的倡議組織Inclusive Minds,由裡頭的「敏感讀者」進行。達爾1990年以74歲之齡辭世,他的作品銷量超過3億本,翻譯成68種語言,但他生前也因反猶太言論成為爭議性人物。達爾家族於2020年公開道歉,承認「達爾的反猶太言論造成長久及可理解的傷害」。

