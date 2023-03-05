中東｜杜拜房地產建案復活

杜拜房地產市場近來再現生機！ 然而這可能要歸功俄烏戰爭， 許多俄國人為了逃離戰火，爭相將家人與資金帶到杜拜避難。

素來以不動產開發與觀光業著稱的杜拜，14年前遭到金融海嘯摧殘一度陷入沉寂！當時有好幾個房地產項目因資金不足而被放棄。不過去年受惠於俄烏戰爭、俄國富豪將資金轉向杜拜後，使得當地房市正展現蓬勃生機！

過去幾波在杜拜的景氣循環、戰爭是最大推手。這次也不例外，杜拜繁榮再現，主要是俄烏爆發戰爭，俄國富豪為了逃離戰火，將資金流向該地。

Betterhomes不動產公司執行董事溫德（Richard Waind）表示，目前全球許多地方都面臨實質的挑戰，促使民眾不管是為了資本或家人，都在積極尋求避險天堂。

雖然迄今沒有跡象顯示，杜拜將會與2009年金融海嘯一樣遭遇類似的困境，但一些擔憂卻已開始浮現，像是租金狂飆、物價上漲，導致民眾生活成本受到壓縮。

卡內基國際和平基金會學者韋托利（Jodi Vittori）說：「理論上來說，阿拉伯聯合大公國願意充當橋梁，讓俄國寡頭利用阿聯做為俄羅金融系統與西方的中轉站，恐令該國名聲遭到損壞。」但是實際上卻不然。

石油帶動國家發展

改變多少是件艱難的任務。該國自從1968年從大英帝國保護國脫離，成為由七大公國組成的聯邦制君主國後，人口也從當時的1.8萬人遽增到逾920萬人。根據官方統計資料，光是杜拜就有350萬人口，此外每天還有110萬人暫時住在該城市或通勤到該地工作。

石油帶動了阿聯最初的現代化，之後杜拜在2002年開放海外人士自由持有不動產，因此全球最高大樓、寬闊的購物商場如雨後春筍般冒出，取代過去該城市單調沙丘景象。

房地產目前占杜拜國內生產毛額的10％。在新冠疫情過後，杜拜2022年共有86,849起房地產銷售交易，擊敗在2009年創下的80,831件交易紀錄。

分析師指出，豪宅市場快速增長，起初與全球為了逃避本國疫情封鎖而湧入杜拜的超級富豪有關，但更重要的是在俄烏戰爭爆發後，俄國富人加快將資金湧向該地。

此外杜拜本地的壓力也在增加。即使有反哄抬法律的保護，該城市平均租金依然年增26.9％，住在別墅的民眾可預期每年付出的租金中位數為76,000美元。

帶動杜拜房市再現狂熱，俄國人是最大功臣。溫德表示自從東歐發生危機，許多俄國人，還有部分烏克蘭人帶著他們的家人與資金逃離戰爭之地。

危機成杜拜商業優勢

長久以來因為危機關係，像是阿拉伯之春、新冠疫情與俄烏戰爭等，為杜拜帶來商業優勢。在1980年代的兩伊戰爭，它的港口城鎮Jebel Ali成為為那些在波灣被戰火破壞的船隻進行修補之地。美國主導的阿富汗戰爭也曾出現富豪湧向杜拜與阿聯進行避難。

目前還不清楚這些逃離戰火的俄國人為杜拜帶來多少資金。這當中還包含涉及不法洗錢勾當的資金等。不像在美國，所有的不動產紀錄都是公開，杜拜並不對外提供交易的所有資訊。

精句選粹

Dubai boom sees Russian cash, high rents and reborn projects.

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