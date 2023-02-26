大陸｜充電樁變情人節禮物

一名男子在情人節當日收到特斯拉充電樁作為禮物，引發網友熱議。 但該男子表示：「我還沒有買車」， 直呼女友以此激勵自己早日買車的這份禮物，「太絕了！」

這名來自上海的男子一直以來都很喜歡特斯拉，沒想到在情人節當天收到女友的特斯拉充電樁這份特殊禮物，隨即錄下影片上傳分享這份驚喜。男子在影片中表示：「我還沒有買車，你等我買車之後再送不好嗎？」，雖然很感動，但「認為沒有必要」。

36氪報導，該男子的女友在影片中表示，由於男友一直以來都很喜歡特斯拉，所以送充電樁的目的是為了激勵他早日買車。這段影片在大陸網上掀起討論，有網友認為：「這做法可以」、「男生有壓力了」，但是，也有網友指出該女子的行為不妥。

疑似產品廣告

值得注意的是，由於事件主角在影片中明確指出「特斯拉第三代充電樁」，其女友也強調購買充電樁是因為「剛好看到京東的特斯拉開店了」，因此引發部分網友對該影片內容的真實性的質疑，認為這或許是一則精心設計的廣告。

雖然影片中的主角還未實際購買車輛，但大陸隨車配建私人充電樁的數量正在快速提升。中國充電聯盟數據顯示，2023年1月隨車配建私人充電樁增量幾乎成長1倍，總數攀升至357.3萬台，公共充電樁增量也年增34.1％。

據統計，2023年1月單月大陸充電基礎設施增量就達20.2萬台，截至當月，大陸充電基礎設施累計數量為541.1萬台，年增98.2％。

電動車大廠特斯拉也積極布局在大陸的充電網絡，特斯拉中國數據顯示，2022年12月，在中國市場新增71座超級充電站、282個超級充電樁、11座目的地充電站，以及31個目的地充電樁。目前，特斯拉已在中國市場開放超過1,500座超級充電站和1萬多個超級充電樁。

不僅如此，特斯拉也積極展開與電商平台的合作，在2月14日情人節當日，宣布將全線車品在京東上線。

京東汽車事業部總經理陳海峰表示，大陸新能源汽車市場即將進入決賽階段，與特斯拉的合作是京東汽車在新能源領域的重要布局。

其中，廣獲大陸民眾關注的「特斯拉第三代家庭充電服務包」也出現在京東汽車的宣傳海報上。目前，該款充電服務包的售價為人民幣（下同）7,200元，已有超過百筆售後評價。

新能源車產銷衰退

綜觀新能源車市，中汽協數據顯示，大陸新能源汽車1月產銷分別為42.5萬輛和40.8萬輛，月減幅皆超過45％，也分別年減6.9％和6.3％，明顯出現下行趨勢。分析認為，主要是由於大陸新能源汽車補貼政策退坡，以及市場價格波動明顯等因素影響。

陳海峰指出，未來汽車及周邊產品將需要滿足大眾日益增長的個性化需求，車企將通過生態化和平台化的「合縱連橫」，會更好地獲得客戶認可。

市場分析，京東等平台方也可通過與部分主流新能源車企的合作，擴大其業務覆蓋面的同時，實現線上線下的高效聯動，有效提升品牌聲量。

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