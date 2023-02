歐洲｜倫敦要求恢復購物免稅

英國脫歐後取消外國旅客購物免稅優惠, 遊客流向歐陸城市衝擊國內零售業, 倫敦市長呼籲政府恢復免稅挽救經濟。

英國正式脫歐後取消外國遊客購物免稅優惠,購物天堂魅力頓失,為挽回流失的觀光客,幫零售餐旅業找回生機,倫敦市長卡恩(Sadiq Khan)向財相杭特(Jeremy Hunt)喊話,要求恢復購物免稅。

英國脫歐前,外國旅客在商店街、機場購物,或所購商品放在個人行李隨身攜帶出境,都可享增值稅(VAT)退稅,但這項免稅優惠自2021年1月1日起取消。

前財政大臣夸騰(Kwasi Kwarteng)2022年9月推出的「迷你預算」(mini-Budget),被指是英國半世紀來最激進的減稅方案,當中就包括恢復外國旅客購物免稅。但夸騰也因這項爭議性方案丟官,成為1970年來最短命的英國財相。

接替夸騰的現任財相杭特(Jeremy Hunt),一上台就將「迷你預算」廢止。倫敦市長卡恩在日期註明1月31日的給杭特聯署信中提到,倫敦零售餐旅業現在亟需外國觀光客購物免稅措施,恢復這項政策對他們大有裨益。

卡恩信中寫道:「我們由商店、接待場所及文化景點組成的豐富生態體系,非常倚賴國內外旅客。這正是倫敦商業團體和我本人,一再呼籲政府支持國際旅客重返倫敦的原因。面對競爭激烈的國際市場,最好的做法是恢復海外遊客購物免稅措施,並將此擴及歐盟國家旅客。」

拚挽回流失的觀光客



卡恩援引2022年11月的《牛津經濟研究》(Oxford Economics Study),提到購物免稅政策每年可貢獻英國經濟3.5億英鎊。

要求政府恢復國際旅客購物免VAT的呼聲,獲得30家英國企業和組織的支持,包括奢侈品業組織Walpole、英國美妝產業協會(British Beauty Council)、英國零售商協會(British Retail Consortium)等。

Walpole多次遊說恢復購物免稅,2022年5月發布報告主張,這麼做英國零售額可達12億英鎊,額外吸引60萬遊客。

代表肯辛頓-切爾西區500家商家的騎士橋與國王路聯盟(Knightsbridge and King’s Road Partnerships)執行長麥德威(Steve Medway),呼籲財相杭特正視恢復購物免稅的理由。

購物天堂魅力頓失



他表示:「撤回購物免稅措施,讓倫敦這個國際旅遊目的地處於不利地位。」他強調,中國觀光客選擇巴黎或米蘭而不是倫敦血拼,可享有減稅優惠。

Marble Arch London BID執行長巴克斯頓(Kay Buxton)聲稱有研究顯示,恢復購物免稅可幫英國經濟增加30億英鎊。

英國財政部發言人指出,為公共財政「負起責任」,是財相的優先要務。財政部官員說:「推出廣泛的免增值稅購物方案,耗費的成本太高,這已從預算責任辦公室先前的預估獲得印證。」

精句選粹

The mayor of London has called on the chancellor to reinstate duty-free shopping for overseas visitors and extend it to EU visitors.

