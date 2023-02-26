歐洲｜倫敦要求恢復購物免稅

英國脫歐後取消外國旅客購物免稅優惠， 遊客流向歐陸城市衝擊國內零售業， 倫敦市長呼籲政府恢復免稅挽救經濟。

英國正式脫歐後取消外國遊客購物免稅優惠，購物天堂魅力頓失，為挽回流失的觀光客，幫零售餐旅業找回生機，倫敦市長卡恩（Sadiq Khan）向財相杭特（Jeremy Hunt）喊話，要求恢復購物免稅。

英國脫歐前，外國旅客在商店街、機場購物，或所購商品放在個人行李隨身攜帶出境，都可享增值稅（VAT）退稅，但這項免稅優惠自2021年1月1日起取消。

前財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）2022年9月推出的「迷你預算」（mini-Budget），被指是英國半世紀來最激進的減稅方案，當中就包括恢復外國旅客購物免稅。但夸騰也因這項爭議性方案丟官，成為1970年來最短命的英國財相。

接替夸騰的現任財相杭特（Jeremy Hunt），一上台就將「迷你預算」廢止。倫敦市長卡恩在日期註明1月31日的給杭特聯署信中提到，倫敦零售餐旅業現在亟需外國觀光客購物免稅措施，恢復這項政策對他們大有裨益。

卡恩信中寫道：「我們由商店、接待場所及文化景點組成的豐富生態體系，非常倚賴國內外旅客。這正是倫敦商業團體和我本人，一再呼籲政府支持國際旅客重返倫敦的原因。面對競爭激烈的國際市場，最好的做法是恢復海外遊客購物免稅措施，並將此擴及歐盟國家旅客。」

拚挽回流失的觀光客



卡恩援引2022年11月的《牛津經濟研究》（Oxford Economics Study），提到購物免稅政策每年可貢獻英國經濟3.5億英鎊。

要求政府恢復國際旅客購物免VAT的呼聲，獲得30家英國企業和組織的支持，包括奢侈品業組織Walpole、英國美妝產業協會（British Beauty Council）、英國零售商協會（British Retail Consortium）等。

Walpole多次遊說恢復購物免稅，2022年5月發布報告主張，這麼做英國零售額可達12億英鎊，額外吸引60萬遊客。

代表肯辛頓－切爾西區500家商家的騎士橋與國王路聯盟（Knightsbridge and King’s Road Partnerships）執行長麥德威（Steve Medway），呼籲財相杭特正視恢復購物免稅的理由。

購物天堂魅力頓失



他表示：「撤回購物免稅措施，讓倫敦這個國際旅遊目的地處於不利地位。」他強調，中國觀光客選擇巴黎或米蘭而不是倫敦血拼，可享有減稅優惠。

Marble Arch London BID執行長巴克斯頓（Kay Buxton）聲稱有研究顯示，恢復購物免稅可幫英國經濟增加30億英鎊。

英國財政部發言人指出，為公共財政「負起責任」，是財相的優先要務。財政部官員說：「推出廣泛的免增值稅購物方案，耗費的成本太高，這已從預算責任辦公室先前的預估獲得印證。」

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The mayor of London has called on the chancellor to reinstate duty-free shopping for overseas visitors and extend it to EU visitors.

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