北美｜傳產延攬矽谷人才

美國科技業狂揮裁員大刀, 希望為產品注入新科技的傳產業者, 積極延攬矽谷人才。

美國科技業裁員聲不絕於耳,中西部的農業和建築機械製造商,以及底特律汽車廠積極向矽谷高科技人才招手。傳產業者開出遠端工作,或設立媲美科技企業的新辦公室吸引科技人才。

矽谷裁員潮為農具巨頭迪爾(Deere & Co.)和其主要對手重機具製造商開拓重工(Caterpillar)開啟科技人才庫,這些業者揮軍無人牽引機、無人採礦卡車和其他智慧農業技術,亟需科技人手。

中西部的業者提供遠端工作,或是在芝加哥和奧斯汀等大型城市設立新辦公室,吸引不想搬遷到中西部小型城市的潛在科技勞工。

亟需科技人助產業轉型



農業高層表示,矽谷科技勞工能為農業設備製造注入產業迫切需要的專業知識,透過人工智慧(AI)和自動化來幫助產業轉型。在此同時,底特律汽車廠也增聘高科技勞工,以滿足汽車日益增加的軟體需求。

機械製造商CNH工業集團執行長韋恩(Scott Wine)表示,農具和營建設備製造商的薪酬水準難敵矽谷,銀彈充足的科技業搶走大部分科技人才,現在科技企業開始削減人力,意味著傳產眼前有更廣大的人才庫。

韋恩透露,CNH去年聘雇超過350名工程師,部分員工的前東家是亞馬遜和微軟。CNH有意擴大精密農具產品線,估計今年的研發支出超過14億美元。

CNH近幾年逐漸將重心放在農具業務,招募不少自動化和人工智慧領域人才,強化科技團隊陣容。CNH在2021年7月從微軟延攬阿加瓦爾(Mukesh Agarwal),打造無人牽引機等先進機械引起他的興趣。

54歲的阿加瓦爾為CNH的精密軟體和雲端應用開發副總裁,管理一支軟體工程師團隊,現在大多在遠端工作。他表示:「我對農業和CNH所知不多,但我看到科學結合創新的巨大機會。」

總部位在德州的開拓重工也積極招兵買馬,技術長韋斯(Karl Weiss)透露,去年聘雇的機器學習、電腦科學和軟體工程領域的員工年增30%。該公司在去年底開出500個科技職缺,打算趁矽谷這波裁員潮填補人力。

開拓重工為了徵才,1月甚至首度參加消費電子展(CES),以便在科技業年度盛事與更多科技人才接觸。迪爾也沒有放過這個求才的良機,同樣到CES招攬人才。

求才若渴 設城市辦公室



居家工作對迪爾等傳統企業而言一度難以想像,但現在則變得更普遍。在某些情況下,企業願意讓員工留在目前居住的城市,在家遠端工作,而不會要求他們搬遷。此外,潛在科技員工也能到類似矽谷園區的城市辦公室上班。

總部位在伊利諾州的迪爾坦言,不是所有科技員工都願意搬到中西部,該公司去年在芝加哥設立科技中心,不僅與谷歌為鄰,辦公室氛圍也與新創公司相仿,無限提供啤酒和零食,並設有遊戲室。迪爾去年在奧斯汀設立創新中心,在舊金山也有辦公據點。

迪爾全球人才主管多默桑特(Johane Domersant)表示:「我們會到人才所在的地方,這是以往不會採用的策略。」

精句選粹

Big agricultural and construction equipment manufacturers in the American Midwest are on a mission to lure Silicon Valley tech workers who have been caught up in a wave of hiring freezes and layoffs.

延伸閱讀