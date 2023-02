大洋洲｜澳鈔拿掉英王頭像

澳洲計劃去掉紙鈔上的英國君王頭像, 但並非所有人都樂見此事。

澳洲央行2月宣布,新版5澳元紙鈔上將不會印上英國君王頭像,要改以對澳洲原民文化與歷史表示尊重的設計。央行強調其跟政府商議過後才做此決定。

央行計劃跟多個原民團體商議來設計5元紙鈔,其估計在發行新鈔之前,這過程將會花數年時間。

其估計在1月底到2月初之間,澳洲流通的5元紙鈔約2.08億張,合計為10.4億澳元。在流通逾20億張澳元紙鈔裡,5元紙鈔占流通量約10%。

澳鈔不再保留君主肖像

目前在澳洲各面額的紙鈔裡,只有面額最低的5元紙鈔是印上英王頭像。因此換上新設計後,即代表從去年繼位國王的查爾斯三世開始,英王頭像將不會再出現在澳洲紙鈔上。

澳洲1966年開始發行目前流通的澳元,以取代舊貨幣澳大利亞鎊。英女王伊莉莎白二世的頭像從那一年開始,印製在5元紙鈔上直到現在。

雖然澳洲未來不會再有英王頭像的紙鈔,但目前印有已故英女王頭像的5元紙鈔,即使在開始使用新鈔之後,仍然是澳洲的合法貨幣。

至於查爾斯三世的頭像,不會印製在澳洲紙鈔上,但預計在今年稍後就會出現在新鑄造的硬幣上。目前澳洲硬幣是伊莉莎白二世頭像。

財長查默斯(Jim Chalmers)表示,新鈔設計的改變,是要讓澳洲貨幣更平衡地反映出包含英國與澳洲等各個成份的機會。

對於新鈔採用原住民主題的設計,有人認為是「覺醒」(woke)左派思潮下的反省。但並非所有人都支持,像澳洲擁護王室的反對派自由黨領袖杜登(Peter Dutton)批評換新鈔設計是「覺醒鬧劇」(woke nonsense)。

他指出,換新鈔設計的舉動,毫無疑問是由政府直接主導,並認為總理艾班尼斯(Anthony Albanese)應該出面承擔這一切。

改制聲浪水漲船高

立場中間偏左的艾班尼斯為澳洲工黨領袖,去年5月贏得大選,成為第31任澳洲總理。

杜登批評換新鈔是對澳洲體系、社會與制度的另一種攻擊。他強調沉默的多數不會同意這場覺醒鬧劇繼續胡搞下去。

不過,提倡由澳洲人當家作主的「澳洲共和運動」(Australian Republic Movement)主席佛斯特(Craig Foster)卻十分支持央行的決定。

他說換新鈔設計是「重要的象徵性一步」。因為在英國人殖民澳洲前,原住民在這裡已有超過6.5萬年歷史。他認為現在大家應該接受君主制與當代澳洲是沒有交集的事實。

佛斯特強調大家應該思考,在澳洲貨幣上出現一個未經澳洲人認可的國王,而不是澳洲原住民的領袖、長者或著名人物,已經不再是合理的做法。

伊莉莎白二世去年逝世後,澳洲討論擺脫英國君主制而轉向共和體制的聲浪愈來愈高。

因為伊莉莎白二世在位70年間的親民作風,和她經常出訪來加強大英國協內部的關係,但查爾斯三世受歡迎程度卻遠不如她,讓澳洲支持共和體制的人認為,現在是討論澳洲體制定位的最佳時機。

精句選粹

Australia is removing the British royal family from its bank notes, and not everyone is happy about it.



延伸閱讀