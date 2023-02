南美｜委內瑞拉能源再獲青睞

美國鬆綁對委內瑞拉的制裁後, 深受高能源價格所苦的加勒比海國家紛紛將目光轉向產油國委內瑞拉。

美國逐漸放寬對委內瑞拉的經濟制裁,飽受高能源價格所苦的加勒比海島國,紛紛轉向委內瑞拉尋求石油與天然氣。

位在委內瑞拉外海的千里達(Trinidad and Tobago)1月得到美國財政部許可,獲准開發委國天然氣田,荷屬古拉索(Curacao)的煉油廠打算向委內瑞拉購買原油,其他加勒比海島國的官員則表示希望恢復委國燃料進口。

俄烏戰爭造成能源價格飛漲,各國積極尋找新的供應來源,此時正值委內瑞拉逐漸走出全球孤立,為亟需能源的國家帶來希望。

美國國務院前國際能源協調員高德溫(David Goldwyn)表示,加勒比海國家需要石油或天然氣來維持經濟,委內瑞拉一直是成本最低或是最便利的供應來源。

買委國石油 要美許可

美國制裁委內瑞拉的用意是中斷其石油收入,企業與國家必須取得美國財政部許可,才能與委國進行商業往來。

美國總統拜登去年11月允許雪佛龍(Chevron)恢復委內瑞拉的石油生產,隔年千里達也得到批准,打算開始從委內瑞拉進口天然氣,讓天然氣廠生產液化天然氣和石化產品。

值得一提的是,美方的許可限制千里達不得向委內瑞拉政府支付現金。千里達國家天然氣公司打算提供人道物資,例如食物和藥品,向委內瑞拉國營石油公司(PDVSA)換取天然氣。

委內瑞拉總統馬杜羅(Nicolas Maduro)痛批美國禁止買家以現金付款,呼籲美洲和加勒比海主權國家和政府譴責美國的殖民行為。他表示:「如果你生產商品,並將商品出售給某家公司,就應該收到貨款。」

拜登內閣逐漸放寬對委國的制裁,期望委國能在明年舉行公正自由的選舉。美國和多個歐洲國家認為,馬杜羅靠選舉舞弊贏得2018年的連任選舉。

由於產量下滑與美國制裁委內瑞拉,千里達部分天然氣廠已關閉多年。千里達大部分液化天然氣出自大西洋LNG(Atlantic LNG)公司,天然氣短缺讓產能閒置。

千里達能源商會主席崔佛(Dax Driver)表示,若大西洋LNG公司取得足夠天然氣,液化天然氣年產量可望翻升近一倍,至逾3,000萬立方公尺。甲醇和氨的產量亦可望增加。

能源專家指出,千里達開發委國外海Dragon天然氣田初步作業雖在制裁前就已完成,但將Dragon的天然氣輸送至千里達仍可能需要三至四年時間。

對此崔佛表示,「雖然仍有許多工作有待完成,但獲得美國批准是重大的一步。」

石油產業惡化 買家顧慮

委內瑞拉油氣再次獲得外界關注,但部分加勒比海島國仍對委國能源敬謝不敏,委國政治和經濟不穩定,而且石油產業惡化是買家最主要的顧慮。

能源專家表示,這些國家寧願開發再生能源,或是等待蓋亞那和蘇利南等新石油生產國出口,也無意向委國購油。

阿魯巴(Aruba)工商會表示:「與鄰國委內瑞拉重建能源關係肯定能讓阿魯巴受益,但就當前狀況而言,這不是可行的選項。」

