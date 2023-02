東北亞｜江南之所以是江南

江南位於漢江以南, 對首爾當地人來說, 是成功的象徵。

位於首爾漢江以南的江南,不只是觀光客會朝聖的地區,也幾乎是首爾當地人逛街的首選。江南,之所以聞名,當然不只是因為PSY的「江南Style」的洗腦歌。江南之所以是現在的江南,是很多原因集結而成。

在首爾,「江南」是代表成功的象徵,根據首爾市2022年6月發布的報告,在首爾月收入超過800萬韓元(約新台幣19.2萬元)的家庭中,江南區占33.2%,江南的瑞草區占27.9%,江南的松坡區占23.8%。

都大咖!尹錫悅也住過

也就是說,有錢人、名人大多都住在江南地區,包括韓國總統尹錫悅在入主總統府前,也是住在江南。

不只是有錢人、名人,很多名知企業也在江南,其中,德黑蘭路更是聚集了所有創意的新創公司,這條路是韓國資訊科技業的中心,有「德黑蘭谷」之稱,Daum、Naver及Google等大型網路公司都設址於此;三星電子及SK海力士則設有辦公室。浦項鋼鐵、渣打銀行及花旗銀行等跨國企業也設立辦事處。韓國最大音樂公司Kakao娛樂的總部坐落於這條路。

不過,對韓國父母來講,「江南」代表成功的具體表現是,2022年首爾國立大學錄取的所有學生中,有11.9%來自於江南的江南區和瑞草區的高中。

「江南」也是「浮誇與虛假」的代表名詞。聽過「江南美人」嗎?在韓國意思是「整型美人」。

首爾的整形外科診所,幾乎全都集中在江南,尤其是新沙洞,新沙地鐵站到處都是整形手術的廣告,在江南看到像是木乃伊的臉纏繃帶的人,不是新鮮事,韓國人也不以為意。依據國稅廳的數據,在江南區註冊的整形外科診就有470家,占全韓國整型外科診所總數的30%以上。

江南,也是全球知名品牌包括Chanel、LV、Gucci、Dior等的聚集地,特別是清潭洞有一整條街都是名牌店。

易積水…其實不宜居

雖然,對首爾人而言,江南有其「象徵」意義,然而,實際上,江南並不是適合居住的地方,2022年8月暴雨成災的現場,就是江南區,那裡本來就是容易積水成淵的地區,比起來,江北才是更為宜居的地方。

所以,在1960年前,漢江以南地區,因地勢低窪且多為沼地,進而都被排除在開發計畫以外。但是,到了1970年時,首爾人口達到543萬,江北再也無法承載快速增長的人口,於是,為了疏散集中在江北的人口,「硬」是開發了江南。

硬是要開發江南,還有一說是為了防範北韓的入侵。據指出,1968年北韓曾發動突擊隊暗殺時任總統朴正熙,讓朴正熙當局意識到有必要將人口和公務機構分散。

當時,開發江南時的第一個目標任務是轉移政府機構,包括市政廳、檢察院,以及韓國銀行、韓國開發銀行等,結果,只有最高法院和檢察院搬到了江南。

對當時的朴正熙政權來講,或許任務是失敗了,但是就城市本身的結果來看,應該算是成功的,不然可能就沒有「江南Style」這回事了。

