歐洲｜歐美掀綠能補貼大戰

為尋求對抗美國新的綠色能源補助計畫, 歐盟領導人已針對鬆綁歐洲政府補貼限制計畫進行背書, 並還同意要將現有部分資金用來挹注歐洲綠色科技產業。

美國總統拜登去年簽署《通膨削減法案》(IRA),其中3,700億美元用於投資補貼綠能產業來對抗氣候變遷,但也意外掀起全球的綠能補貼競賽。歐盟甫提出的《綠色新政產業計畫》,反制美國補貼的意味濃厚,以防歐洲綠能產業出走。

歐盟執委會2月1日公布《綠色新政產業計畫》(Green Deal Industrial Plan),將從現有資金機制撥出超過2,700億美元推行,內容包括簡化官僚手續、放寬各成員國補貼限制、實施淨零產業投資減稅優惠、培養綠能人才、制定貿易協定強化淨零產業夥伴關係等,該方案在9~10日召開的歐盟峰會提出討論。

新保護主義恐來臨

歐美政府競相砸千億美元在綠能產業上,有助各國達到淨零排放目標,但歐美為了補貼政策針鋒相對,讓人擔心新保護主義時代來臨。各國在產業政策上拚高下,恐造成國際摩擦,損害貿易關係,減少必要的合作。

批評者認為,政府的補貼政策懷有政治動機,選不出真正的贏家。但自疫情爆發後,政府在支撐經濟上扮演吃重的角色,支持者聲稱處理氣候危機,政府補貼發揮關鍵作用,化石燃料生產商幾十年來因補貼而受惠。

美國IRA的經費,大半以稅收抵免(tax credits)的形式補助乾淨能源倡議。照管理諮詢巨頭麥肯錫估算,消費者及企業分別享有430億美元和2,160億美元的補貼。

舉例來說,美國家庭安裝電動熱泵,最高補助2,000美元。若是買全新電動車,每輛可獲聯邦政府補助7,500美元。

根據IRA,凡是投資綠能項目的企業,包括風力及太陽能發電廠、電池儲能系統、再生氫氣設施,享有豐厚的稅務獎勵。

歐洲理事會(European Council)主席米歇爾(Charles Michel)10日在閉幕的歐盟領袖峰會上表示,鬆綁政府補貼規定的目的,在於確保歐洲在面臨其他國家不公平補助時,能依然在全球保有競爭力。

他還補充,歐洲將動用部分資金做為支持戰略性產業之用,使得歐洲能夠捍衛單一市場的完整性。

在歐洲領袖3月底召開下一次峰會前,歐盟執委會將對提振歐盟潔淨能源產業提交一份詳細方案,讓成員國家進行討論。

歐盟官員日前提出與IRA抗衡的部分建議,像是對某些產業與科技提供稅收抵免與增加補貼金額。

引發歐洲內部爭議

不過放寬政府補助規定仍在歐洲內部引起不少爭議。雖然德法等國過去曾疾呼鬆綁這項法規,讓它們能擴大支出協助當地產業,北歐與荷蘭等國卻憂心此舉恐將傷害歐洲單一市場內的公平競爭。

義大利經濟部長喬傑提(Giancarlo Giorgetti)日前警告,對潔淨能源業放寬補助,將令富有與貧窮國家差距拉大。

他提到,部分國家在財政操控上比其他國家擁有更大空間,因此一旦政府補貼規定獲得鬆綁,歐洲單一市場恐怕不復存在,然而該市場卻是歐洲的基礎。

精句選粹

European Union leaders endorsed the outline of a plan to relax government subsidy rules and repurpose existing funds to support the bloc’s clean-tech industry as they seek to compete with new American green incentives.

延伸閱讀