北美｜共和黨為川普起內鬨

共和黨目前在關鍵州的黨主席爭奪之戰， 出現挺川普與反川普兩派對峙，凸顯黨內正面臨嚴重分裂局面！

共和黨內部因為支持與反對前總統川普而陷入嚴重分裂的困局。挺川者支持川普主張2020年大選遭到竊取的論述；反川者則希望共和黨能拋開選舉爭議而往前邁進。兩派人馬都互相指責對方是導致去年期中選舉結果不盡人意的禍首。

亞利桑納州共和黨日前選出德威特（Jeff DeWit）為該州黨主席。德威特過去曾是該州財政廳廳長，並在川普競選團隊與其政府任職。

根據消息人士透露，川普與他在去年力挺競選亞利桑納州州長的雷克（Kari Lake）都支持德威特出任該州黨主席。德威特本人也獲得許多活躍共和黨人的背書，不過他也積極爭取一些傳統黨員的認可。

挺川者接連落馬



但部分亞利桑納州共和黨人批評，由於沒有表態支持川普指控的選舉陰謀論，導致他們在由川普支持者主導的共和黨機器中，看不到自己生存的空間。他們還認為這就是共和黨長期掌控該州，但卻在去年期中選舉敗選的原因。

負責該州最大郡選舉事宜的馬里科帕縣議會成員、同時也共和黨成員的蓋文（Thomas Galvin）就形容，這就好像樂團雖然已有新的指揮，不過音樂演奏卻仍舊荒腔走板。

然而，該議會也被其他共和黨人抨擊，由於過去兩次的選舉策略失當，導致民主黨勝出。針對雙方交互指責，蓋文只說對於新任黨主席是否有勇氣撥亂反正、讓共和黨重回過去勝利光景，他並沒有太多可說。

去年美國期中選舉，共和黨表現令人大失所望。他們在眾議院拿下的席次僅略為超出民主黨，至於參議院的掌控權則繼續掌握在民主黨手中。先前外界曾看好共和黨可望奪回參眾兩院控制權。

兩方陣營 互批叛徒

部分共和黨人將此結果歸咎於操作2020年總統大選舞弊的策略，並無法獲得選民支持。雖然川普一再強調大選出現弊端，不過迄今他卻依然拿不出實質證據來證明這番說法。至於挺川者則是指責共和黨對川普支持不力，導致選票出現流失。兩派陣營互批對方是共和黨的叛徒。

密西根州的共和黨主席目前最被看好的熱門人選是迪培諾（Matt Deperno），他也是主張川普大選被竊的關鍵人物。迪培諾在去年州檢察長選舉中以八個百分點落敗，目前參選該州黨主席則是獲得川普的背書。

在最近一場論壇中，角逐該州黨主席的九名參選人都對川普提出的選舉舞弊論述深信不移。

然而，迪培諾不願讓該議題成為這次選舉的主軸。他說雖然有部分參選人企圖再度炒作2020年大選話題，不過他並沒有興趣加入。他目前想要作的就是針對該州共和黨，打造大型與穩固的選舉公正單位及法律部門。

至於威斯康辛州的共和黨，則在去年12月無異議的選出辛明（Brian Schimming）、也是長期政策政策家，擔任該州黨主席。曾經參與該州共和黨參議員強生（Ron Johnson）競選連任的辛明要求挺川與反川兩派人士能對2024年總統大選抱持開放心態。目前川普已開始針對2024的總統大選提名展開造勢活動。

內華達州的共和黨主席麥唐諾（Michael J. McDonald）任職期間則是直到2025年。他也是支持川普大選被竊論述的一員。他在日前曾與前任黨主席塔卡妮安（Amy Tarkanian）與幾名共和人公開槓上。

精句選粹

GOP leadership battles expose divisions in 2024 battleground states.

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