北美｜養雞生蛋不容易

美國蛋價貴得嚇人, 有些民眾於是想在自家後院養雞, 但實際上,養雞可沒有想像中那麼容易。

眼見蛋價位居歷史高點,愈來愈多消費者在超市、雜貨店只能望著標價卻步,最後甚至做出大膽的決定:在自家後院養雞。

根據最新消費者物價指數(CPI),一盒12顆裝的蛋要價比去年同期飆漲6成。這只是數百件漲價商品的其中之一,物價節節攀升已令美國人支出大增,養雞的構想油然而生,期盼著雞蛋自給自足省下一點開銷外,還可為生活帶來一些樂趣。

然而,對已有多年養雞經驗的老手眼裡,這些新手實在不自量力,因為他們根本不了解維護與管理雞舍的複雜學問,而且花費的成本也不一定比買蛋便宜。

小雞需求旺盛

由於需求旺盛,總部位在田納西州的Tractor Supply表示,自2018年以來活雞事業已擴大逾1倍,該公司預期今年將售出1,100萬隻小雞。

威斯康辛州活雞供應商Purely Poultry指出,今年銷售比去年此時成長28%。

養雞已成為社交媒體的熱門話題。在抖音,標記「小雞」的影片瀏覽次數合計達11億。

在路易斯安那州Terrytown的農牧用品賣場Double “M” Feed裡,小雞是近期最受歡迎的產品。周六早晨,70天大的小雞幾乎被搶購一空,到中午時僅剩七隻。

該公司經理羅貝爾(Shawn Robair)估計,今年業績比去年此時增加20%,售價每隻約5美元。

羅貝爾提到,顧客來買小雞時,往往會提出一大堆問題,例如:「牠們明天會下蛋嗎?」這時他會回答:「不會,蛋可能比這些小雞還大。」(母雞需要成長到18到22周才會下蛋。)

羅貝爾坦言:「有時候我們認為這些是基本常識,但實際上顧客們並不懂。」

經濟效益不一定好

供應商指出,養雞成本差異極大。Tractor Supply也稱,根據每隻雞的生長天期,每日價差約10到20美分,雞舍的價格在400到3,000美元不等,這還不包括暖氣設備與柵欄的開銷。

住在堪薩斯州的上班族克雷默(Justin Kraemer)坦言,養雞的經濟效益實在很低迷,因為母雞冬天不太下蛋,自己在後院飼養的六隻母雞,目前一個月才下不到24顆蛋。

此外,克雷默還須支付老母雞的飼料和雞舍開銷。由於母雞到六歲後下蛋數量就減少,傳統農舍的作法,老母雞最後會成為餐桌上的菜餚,但克雷默選擇讓雞隻們安享天年。

住在密蘇里州的奈德(Trisha Nieder)四個月前養了七隻雞,她估計花在飼料、雞舍、加熱燈等設備共計750美元,但到現在為止,她還沒有得到一顆雞蛋。

奈德說:「原本我想說,不過就是買一些小雞,這很簡單。」在公關公司擔任副總裁的她說:「但後來你會發現這需要很多辛勞」,包括在每天寒冷的清晨必須到雞舍去添補飼料、換水,還得坐在戶外好幾個小時,以免土狼或其他動物入侵。

雖然到現在投資都未見報酬,但奈德已決定再多養八隻小雞,希望能達到經濟規模,她說:「因為通膨,你會想:『管它的,反正每天也都必須要做這麼多。』」

