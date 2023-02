北美｜查號台接線生走入歷史

隨著網路興起, 美國411查號台接線生查號服務已逐漸走入歷史。

今年起,AT&T縮減接線生查號服務,只剩下傳統電話用戶還能撥打411,向接線生查詢電話或地址等相關資訊。此外Verizon、T-Mobile與其他電信公司雖然繼續提供查號服務,但使用者必須付費。

AT&T在官網上表示,若客戶需要查號,可在谷歌或線上目錄找到相關資訊。它強調幾乎所有用戶現今都可以上網尋找所需資料。

不過早在網路還未問世的一個世紀前,許多人若想查詢「資訊」,第一個念頭就是打給接線生。

新罕布夏大學媒體研究助理教授羅爾(Josh Lauer)表示,「在網路興起前,接線生就是網路」。

在19世紀後期與20世紀初期,電話接線生的服務是一大賣點。

接線生是當時電話時代的最早臉孔,然而該職業的誕生有其背景,主要是在那個時代,電話簿提供的號碼與地址錯誤百出,加上沒有經常進行更新,讓顧客寧可轉向接線生獲取較準確的資訊。

女性接線生比例高

然而在初期,電話公司的接線生多為成年男性與小男孩,不過公司經理認為女性的柔和與有禮比男性更適合這份工作,加上付給她們的薪水也比男性少,因此該職業很快成為女性的天下。

在當時擔任接線生的多是單身、中產階級的白人女子,外界多稱她們為「哈囉女孩」。貝爾系統曾在廣告中將這些女性接線生形容為殷勤周到的女性,就像是「帶著微笑的聲音」。

不過在溫柔聲音的背後,接線生的工作一點也不輕鬆,她們必須時時盯著電話打進與結束。在尖峰時期,接線生每小時要處理數百通來電。

至於訓練也相當嚴苛。擔任接線生的女性必須調整音調,聽起來更加有禮,而且回答時也要使用獲得認可的措辭。

提供資訊內容廣泛

到了20世紀後,AT&T的接線生提供的資訊不再限於電話號碼與地址,氣象預報、巴士時程表、體育競賽比數、時間與日期、選舉結果與其他資訊都在她們的業務範圍內。

克拉克大學傳播學助理教授古德曼(Emily Goodmann)在2019年發表的電話接線生歷史論文中提到,電話用戶把接線生視為尋求各種資訊的最佳來源。

她以1938年萬聖節前夕在廣播史上發生最著名的事件為例,當時有個廣播節目正在播放科幻小說《世界大戰》改編的劇本,由於該劇本利用新聞報導手法描述火星人入侵地球,引發許多民眾大為驚慌,並瘋狂撥打電話給接線生,尋求有關火星人入侵更多資訊,並且急盼在世界滅亡前,能與摯愛的家人與朋友通話。

儘管之後經過了30年,還是有民眾打電話給接線生,想詢問海牛是否就像鯨魚。另外還有一名婦女則想知道如何把松鼠趕出家外。

最近數十年來,隨著網路與智慧手機的興起、電信業法規在1980年進行鬆綁與其他種種因素,使得接線生人數已經大幅縮減。根據美國勞工統計局資料顯示,2021年全美接線生不到4千人,遠低於1970年代巔峰時期的42萬人。

