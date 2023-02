北美｜美國速食業拒加時薪

加州率先通過立法,規定速食業勞工基本工資為時薪22美元, 業者強烈反彈,連署並已達到規定門檻, 將於2024年大選舉行要不要廢除該項法案的公投。

加州選民將於明年舉行公投,試圖會推翻一項具里程碑意義的新法律,該法案規定美國最大州速食業勞工的勞動條件和最低工資,包括基本工資為時薪22美元。

為了要推翻該項法律,包括Chipotle、星巴克、Chick-fil-A、麥當勞、In-N-Out漢堡以及肯德基的母公司Yum!等速食業所有品牌,因此都各別出資100萬美元,給反對該法的聯盟「拯救本地餐廳」(Save Local Restaurants)。

其他大型速食業者、商業團體、加盟業者和許多小餐廳也都砲轟該項立法,並投入數百萬美元的經費予以推翻。

該項名為FAST法案去年已由加州州長紐森(Gavin Newsom)簽署,並於1月1日生效。1月下旬,加州州務卿宣布,反對實施該法的請願訴求已達到規定的連署門檻,將於2024年大選時舉行公投。

FAST法案的支持者與反對人士表示,這項備受關注的法案可能會改變加州的速食業,並成為美國其他地區類似政策的風向球。

該法案開美國此類法律先河,授權成立一個由勞工、雇主和政府代表組成的十人速食委員會,為該州速食業勞工把關勞動標準。

該委員會有權為在全美有100多家連鎖門市的速食業者,就工資、衛生與安全保護、休假政策和勞工反制救濟措施等,制定產業的最低標準。

其他產業工資落差大

委員會可以將速食業的最低工資提高到每小時22美元,而該州其他產業的最低工資則為15.50美元。而且時薪22美元還只是一個起點,之後每年將根據通貨膨脹,將時薪逐年上調。

加州速食業的從業勞工超過55萬人,根據服務業勞工國際工會的資料,速食業勞工中有近80%是有色人種,女性比率約65%,該工會本來就支持推動時薪15美元基本工資的訴求。

包括工會和勞工組織在內的法案支持者都認為,這是一個突破性的模式,可以改善速食業勞工的工資以及條件,並克服該產業工人加入工會的障礙。

工會盼法案擴大推廣

他們並指出,加州推動立法的成功可能會導致其他對勞工友好的城市和州採用類似的委員會來規範速食和其他服務業。全美不到4%的餐廳勞工有加入工會。

美國的勞動法規主要是以工會為核心,代表勞工向個別商店或工廠提出訴求,導致有好幾千家門市的速食業與零售業要動員勞工,幾乎是不可能的事情。

加州的法律將使該州更接近團體協商,這是一種集體談判的形式,勞工和雇主就整個產業的工資和標準進行談判。

該法的反對者表示,這是一項激進的措施,會產生破壞性影響。他們認為,這是不公平的針對速食業,將會推升價格並迫使企業裁員。

他們還引用加州大學河濱分校經濟學家所做的一份分析研究,如果速食業的勞工薪酬增加20%,菜單價格將上漲約7%,若勞工薪酬增加60%,則速食餐廳菜單價格將上漲22%。

精句選粹

McDonald’s, In-N-Out, and Chipotle are spending millions to block raises for their workers.

