中東｜杜拜降酒稅振觀光

杜拜暫停課徵酒稅來推動觀光業。

阿拉伯聯合大公國七個酋長國之一的杜拜（Dubai）在去年底最後一天宣布，從2023年元旦開始，暫停課徵30％酒品銷售稅至12月底，為期一年。目的是進一步吸引外國旅客來推動觀光業發展。

外界不清楚這決定在未來會否永久性實施，但許多專家根據官方資料認為，這一年是杜拜試驗其政策成效的一年。

雖然聚集大量外籍勞工與外國僑民的杜拜，被稱為波斯灣的「派對之都」，但杜拜居民過去常到歐姆古溫等阿聯的其他酋長國大量購買免稅酒品。

精品飯店Gates Hospitality營運總監考林（Richard Cowling）表示杜拜在新一年開始減酒稅後，其飯店頂樓的露天酒吧就湧入許多客人，一邊喝酒一邊欣賞杜拜冬天的夕陽。

考林強調這情境讓他有一種如釋重負的感覺。因為飯店業過去一年已承受從生產、食材、食用油、到能源等成本大增的衝擊。所以杜拜減稅對飯店業是天大的好消息。

杜拜除了暫停課徵酒稅外，非穆斯林民眾申請喝酒許可證也不需要再繳費。

根據杜拜法令，非穆斯林者必須年滿21歲才能喝酒，而且在商業與旅遊中心必須攜帶由警局簽發的許可證才能購買、攜帶或喝酒。

酒品價格 可望調降

杜拜兩大酒商Maritime and Mercantile International（MMI）和African & Eastern表示，將會把政府停徵酒稅後省下的稅金成本，反應在酒品價格上來回饋消費者。

MMI發言人里德（Tyrone Reid）指出新措施對於繼續保證大家能在杜拜安心購買與喝酒是十分重要。

外界認為杜拜的新政策，能進一步增加其對國際旅客與本地工作外藉人士的吸引力，讓杜拜有較其他波灣城市更自由的生活方式。

杜拜是全球最多旅客觀光的城市之一，政府正著手計劃在2025年之前，每年吸引2,500萬名旅客前來觀光。由於觀光業已成為經濟的重要環節，杜拜甚至把經濟與觀光等兩個政府部門合併起來。

杜拜觀光業擺脫新冠疫情的衝擊而迅速復甦，去年上半年就有710萬名旅客入境，不但較2021年同期大增183％，飯店入住率更達到74％。若就全年來看，入境旅客人數更將近2,370萬人，較2021年成長89％。

杜拜目前約有350萬名居民，當中有許多外國僑民。對於政府暫停課徵酒稅和喝酒許可證不需繳費等政策，大部分居民表示歡迎。

來自葡萄牙的僑民邦達（Anastacia Bondar）認為新措施對外國旅客的影響，應該沒有對本地居民的影響那麼大。因為旅客前來觀光本來就是打算花錢消費，但對於必須持許可證的居民來說，以後要買酒喝就更方便。

買酒限制 早已放寬

義大利僑民帕拉瑪拉認為新措施是一個很棒的消息，並期待商店和餐廳調降酒品價格。

其實杜拜在執行新措施之前，就已經開始放寬喝酒與購買酒品的限制。像允許商家在齋戒月期間販賣酒品，和在新冠疫情封控期間給限制在家並下單買酒的人宅配酒品。（禁止酒駕‧飲酒過量有害健康）

精句選粹

Dubai suspends alcohol tax to boost tourism.

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