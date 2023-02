中東｜C羅推動沙國瘋足球

2022年世足賽話題十足, 葡萄牙球星羅納度儘管表現不如預期,但依舊是大贏家, 沙烏地阿拉伯端出年薪2億歐元肥約成功讓羅納度轉戰中東職業足球聯賽。

葡萄牙足球巨星羅納度(Cristiano Ronaldo)天價轉會沙烏地阿拉伯職業足球聯賽,震撼全球體壇,專家認為,沙國無上限投資足球運動的瘋狂舉動,將對歐洲和美國足壇引發連鎖反應。

據報導,羅納度簽下的是一紙兩年半的合約,平均年薪高達2億歐元(逾66億台幣),不僅使37歲的他成為歷史上收入最高的足球選手,也是當今體壇最高薪運動員。

羅納度一個人的年薪就超過英超聯賽中大約一半球會的員工薪資總和,如此優渥的合約讓曾效力皇家馬德里、曼聯和尤文圖斯的羅納度高興表示,該紙「獨特的合約」確立他歷史獨有定位。

羅納度是在接受媒體專訪砲轟曼聯總管後,於去年11月與前東家終止合作關係。

據報導,沙國之所以不計代價網羅這位葡萄牙明星前鋒,主要原因是該國準備申辦2030年的世界盃足球賽。

沙國主權財富基金公共投資基金(PIF)2021年底就出手收購英超老牌球會紐卡索聯隊(Newcastle United)。

英國《金融時報》去年10月報導指出,沙國PIF光是2022年前八個月就承諾斥資逾20億美元投入足球運動的贊助,其中大部分用於沙國國內的足球比賽。

吸引廣大年輕族群



作家兼足球金融專家馬奎爾(Kieran Maguire)表示,沙國職足艾納斯(Al-Nassr)簽下羅納度並非是為了與歐洲聯賽競爭,主要考量點在於宣傳,希望藉由羅納度的知名度,打開沙烏地阿拉伯多元化經濟發展的國際形象,並非傳統上大家認知的只依靠天然資源。

馬奎爾進一步指出,「大家看一下羅納度社群媒體的粉絲數,會發現它遠遠大於任何一個足球俱樂部的粉絲。沙烏地阿拉伯的人口很年輕,所以他可以吸引廣大的年輕族群。網羅羅納度有經濟利益,還有政治和社會利益,至於財務成本完全無關緊要。」

為了吸引和留住頂尖球員以保持競爭力,歐洲球隊近幾十年來不斷提高轉會費和球員薪資。

恐衝擊歐、美球會



DBRS晨星運動財務資深副總裁葛伯格(Michael Goldberg)表示,沙國天價網羅羅納度,並大舉投資足球運動,勢必會衝擊歐洲與美國的球會,甚至可能影響歐美球會的信用評等。

葛伯格指出,「在歐洲,球員的薪水多寡是以球會的營收為依據,海外高薪挖角不僅會帶動歐洲選手的薪資上漲,長期而言也會削弱歐洲球會的戰力,進而打擊票房、攬才與品牌價值。」

歐洲足總前不久才公布新政策,規定球會2023年用於薪資、轉會與經紀費用的總支出不得超過營收的90%,該上限在2025年會降到70%。

葛伯格表示,「也就是說如果營收沒成長,歐洲球會球員總薪資會有上限,在這種情況下,個別球員薪資的增加就會導致球隊長期戰力下滑,與非歐洲的球隊競爭時就落居下風。」

