北美｜大眾運輸的惡循環

由於混合上班模式,使得美國地鐵乘客數距離疫情前仍有一段差距, 加上犯罪案件頻傳, 更令民眾在安全考量下不敢搭乘。

紐約、波士頓等美國都會區的大眾運輸系統如今都面臨挑戰,過去三年因新冠疫情爆發導致搭乘人數驟降,聯邦政府的補助也即將用盡。儘管疫情趨緩使人們逐漸走出家門,但地鐵犯罪率增加,又導致民眾搭乘地鐵的意願大減。

近期許多辦公室重新開放、旅遊業回溫,但無須每日到辦公室上班,地鐵、公車和鐵路通勤人數仍舊低迷,尤其是周一和周五。

過去數十年大眾運輸單位收入源於乘客車資與政府補助,如今乘客數銳減,迫使大眾運輸單位財務更加吃緊。根據聯邦公共運輸管理局(Federal Transit Authority)資料,2019年全美大眾運輸系統營運財源,車資約占三分之一。

在紐約與舊金山等大都市,交通機關已動用緊急基金去填補預算缺口。美國國會在去年與前年通過三項合計約690億美元的紓困方案。

不過這些資金即將用盡,這使得交通官員面臨預算短缺的難題,冀望能夠尋找新的方式取得財源,俾以維持現有營運。

除此之外,乘客人數減少進而引發地鐵犯罪事件頻傳,令人們因害怕而不敢搭乘。

伊利諾大學芝加哥分校城市交通中心主任斯利瑞表示,「當你失去更多乘客基礎,就愈難以維持過去人們習慣的運輸服務,這變成惡性循環。」

為了開源節流,紐約市大都會運輸署(Metropolitan Transportation Authority,MTA)已公布,今年開始將縮減周一與周五服務班次,並且調漲費率。

地鐵乘客人數銳減

MTA資料顯示,紐約地下鐵系統在去年11月的乘客數約9,100萬人次,回升到疫情前約三分之二的水準,但仍比2019年11月短少約5,000萬人次。MTA官員們擔憂,乘客數將會停留在目前水準。舊金山灣區捷運(BART)去年11月乘客數約370萬人次,大約是疫情前三分之一。

芝加哥、費城、波士頓的地鐵系統同樣也都未恢復至疫情前的搭乘人數,這使財務困難更加嚴重。在達拉斯、辛辛那提等城市的大眾運輸預算,主要來自銷售稅收入,因此乘客數減少帶來的衝擊比較溫和。

美國大眾運輸協會(APTA)資料指出,2022年第三季美國整體大眾運輸乘載比2019年同期短少8.83億人次。

新冠疫情影響極大

紐約市地鐵系統使用量為全美之冠,疫情爆發後搭乘模式的改變帶來極大影響。疫情之前,地鐵使用的高峰在周間,尖峰時段會增開班次,載著人潮前往繁榮的曼哈頓中城與下城。

如今,布魯克林、皇后區、布朗克斯等藍領階級地區的地鐵乘客數回升的速度還比那些商業區更快。MTA官員與分析師認為,曼哈頓中城與下城地鐵乘客未見起色,原因在於流失了白領乘客,有些人目前一周只需返回辦公室三天。

此外,紐約市警方數據顯示,去年地鐵犯罪案例比前年多出30%。愈來愈多人在安全考量下不願搭乘地鐵。對此,MTA表示已增派警力巡邏、聘僱保全監督柵門、加裝車廂監視器等措施。

居住在布魯克林的律師羅瑞表示,她現在不會搭乘地鐵至曼哈頓的辦公室,而是改乘特快巴士。她說:「雖然流浪漢看起來很可悲,但精神錯亂者和一些危險的情況,使前往曼哈頓成為充滿挑戰的過程。」

精句選粹

Public transit goes off the rails with fewer riders, dwindling cash, rising crime.

