歐洲｜法棍麵包遇生存危機

法棍麵包風光入列UNESCO「非物質文化遺產」, 法國烘焙業者卻因電費帳單不堪負荷, 陷入關門倒閉危機,逼得政府出面伸援。

法國代表性食物長棍麵包(baguette),去年底獲聯合國教科文組織(UNESCO)列為「非物質文化遺產」,但法國多家麵包店卻面臨存亡關頭,因不堪原料與能源價格飆漲的壓力,瀕臨破產倒閉危機,馬克宏政府不得不出手相救。

法國政府出手相助

法國財政部長勒梅爾(Bruno Le Maire)1月表示,如果烘焙業者繳帳單有困難,能源供應商同意重新協商今年的支付方案。他在政府與能源公司舉行危機會議後說:「這是供應商一致做出的承諾,一旦能源價格高得離譜,有烘焙店撐不下去,他們同意解除契約。」

勒梅爾與法國電力公司(EDF)、道達爾(Total Energies)等能源巨頭主管會面後透露,麵包店用電契約會按個別業者的狀況逐一審視。法國政府也允許烘焙業者分期繳稅,後續還有協助支應電費的紓困措施。

俄羅斯去年2月入侵烏克蘭後,造成小麥及能源價格狂飆,而這正是麵包店兩大成本要素,法國不少具代表性的麵包店受此雙重打擊面臨生存威脅,有幾家已經關門大吉。

去年底UNESCO正式將法國長棍麵包,列入「非物質文化遺產」名錄,足證法棍麵包在法國人日常生活中不可或缺的地位。儘管長棍麵包的消耗量在最近幾十年下滑,據2019年估計,法國每天仍有1,600萬條長棍麵包出爐,一年下來將近60億條。

法國通膨率已飆上歷史新高,當地烘焙業者和連鎖雜貨店致力平穩長棍麵包價格。歐盟統計局去年9月公布的數據顯示,法國麵包價格年漲8%,漲幅是歐盟各國中最低,全歐盟麵包平均漲18%。

法國去年12月通膨年率雖自前月的7.1%微降到6.7%,食品價格年漲幅卻接連二個月達12.1%。農作物和能源的市場行情雖見回跌,但只要俄烏戰爭不落幕,還是會繼續劇烈波動。

烘焙業已喘不過氣

奶油、麵粉、糖等原料去年就漲翻天,壓得烘焙業喘不過氣,今年還將面對天文數字的電費帳單。

法國東部布加爾特羅夫村烘焙師柏納德-雷格納(Julien Bernard-Regnard)無奈表示,每月繳的電費從400歐元(約台幣1.3萬元)飆到近1,500歐元(約台幣5萬元),他不敢相信區區電費帳單會逼得他關店。

自己開店的36歲烘焙師佩杜塞爾(Julien Pedussel)受訪指出:「2萬歐元的營業額,電費就要繳1.2萬歐元。」

為了彌補電費,每條賣1歐元的長棍麵包或許需要把調漲到3或4歐元,但佩杜塞爾說他不會漲價。他表示:「更何況誰會花這個價錢買長棍麵包,超市一條不到1歐元。」

麵包店顧客勒普特雷(Faustine Lepoutre)說:「我不會花3歐元買麵包,這個價錢是現在的2倍。」

另一顧客塞斯(Aurelia Cece)表示,如果長棍麵包漲到3歐元,她寧可自己烤。她說,對一些家庭來說,一條長棍麵包超過80歐分都付不起。

精句選粹

Many bakers producing France’s famous baguettes and croissants are teetering on the brink of financial collapse after Russia’s invasion of Ukraine last year made prices for crop and energy, two of the sector’s main cost factors, surge.

延伸閱讀