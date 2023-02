中美｜墨西哥馬雅鐵路惹議

墨西哥總統歐布拉多擬利用馬雅鐵路開發南部經濟, 但專家擔心鐵路威脅當地生態環境。

墨西哥總統歐布拉多(Andres Manuel Lopez Obrador)上任後在偏遠的南部半島啟動馬雅鐵路(Tren Maya)計畫,期望串聯觀光勝地的鐵路能創造就業,協助上百萬人脫貧,但專家警告,工程威脅當地珍貴的地下洞穴和生態環境。

經濟與生態難兼得

墨西哥當地民眾對馬雅鐵路看法分歧,鐵路工程爭議凸顯全球開發中國家兼顧經濟發展和環境保護的兩難。

全長1,470公里的馬雅鐵路環繞南部尤加敦半島(Yucatan Peninsula),連接墨西哥知名觀光勝地坎昆(Cancun)與周邊的馬雅遺址奇琴伊察(Chichen Itza)和帕倫克(Palenque)。

負責修築馬雅鐵路的墨西哥旅遊推廣基金(FONATUR)表示,這項計畫將讓超過100萬人脫離貧窮,並在2030年前創造至多71.5萬份工作機會。

歐布拉多去年7月表示,鐵路建造成本最高200億美元。然而自2018年動工迄今,馬雅鐵路已超出預算數十億美元,而且工程進度落後。

科學家與倡議人士指出,歐布拉多為了趕在任內讓鐵路竣工,大幅精簡環境風險評估工作。聯合國警告,墨國政府將馬雅鐵路定為國安計畫,規避標準環境安全評估流程,同時敦促墨西哥按照國際標準保護環境。

尤加敦半島擁有數千個被稱為天然井(Cenote )地下洞穴,全球最長的地下河流流經天然井。然而鐵路卻要在天然井的上方通行,與美洲豹和蝙蝠搶地。

深入研究墨西哥地下洞穴的西北大學地質學家蒙羅伊李歐斯(Emiliano Monroy-Rios)警告,如果施工不當,可能破壞脆弱的地表,並危害地下尚未開發的洞穴。此外,若是柴油滲漏到地下洞穴與河流,將威脅半島唯一的淡水水源。

官方說法遭打臉

政府在馬雅鐵路第五段的環評研究爭議最大,對外表示工程對環境的影響「輕微」,並且已經做好預防工作。但官方說法遭到數十名科學家打臉,專家透過公開信指稱環評充斥缺失,包括數據陳舊,忽略近期發現的洞穴,以及缺乏水文學家的意見回饋等。

墨西哥國立自治大學(UNAM)科學家雷塞斯(Fernanda Lases)表示,政府不願承認該地區土地脆弱的事實,專家提出的問題令人極度擔憂。

尤加敦半島許多村民數十年來都覺得被政府遺忘,國家開發計畫付之闕如,馬雅鐵路終於為當地居民帶來希望。

在馬雅鐵路第二段附近開雜貨店的希曼尼茲(Luz Elba Damas Jimenez)表示,許多鄰居都在鐵路工地工作,特別是年輕人,工程也為他帶來更多客流量。

69歲的希曼尼茲說:「政府在做對國家有利的事,有時候這些事情與小村莊無關,但現在村民得到工作,我們終於受惠了。」

南部居民羅沙多(Martha Rosa Rosado)表示:「所有計畫都是在北部,政府終於想起東南部了。」

志願參與地下洞穴狀況評估的生物學家羅霍(Roberto Rojo)則認為,火車會讓地上與地下整個生態系面臨風險。

