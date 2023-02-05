中美｜墨西哥馬雅鐵路惹議

墨西哥總統歐布拉多擬利用馬雅鐵路開發南部經濟， 但專家擔心鐵路威脅當地生態環境。

墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）上任後在偏遠的南部半島啟動馬雅鐵路（Tren Maya）計畫，期望串聯觀光勝地的鐵路能創造就業，協助上百萬人脫貧，但專家警告，工程威脅當地珍貴的地下洞穴和生態環境。

經濟與生態難兼得

墨西哥當地民眾對馬雅鐵路看法分歧，鐵路工程爭議凸顯全球開發中國家兼顧經濟發展和環境保護的兩難。

全長1,470公里的馬雅鐵路環繞南部尤加敦半島（Yucatan Peninsula），連接墨西哥知名觀光勝地坎昆（Cancun）與周邊的馬雅遺址奇琴伊察（Chichen Itza）和帕倫克（Palenque）。

負責修築馬雅鐵路的墨西哥旅遊推廣基金（FONATUR）表示，這項計畫將讓超過100萬人脫離貧窮，並在2030年前創造至多71.5萬份工作機會。

歐布拉多去年7月表示，鐵路建造成本最高200億美元。然而自2018年動工迄今，馬雅鐵路已超出預算數十億美元，而且工程進度落後。

科學家與倡議人士指出，歐布拉多為了趕在任內讓鐵路竣工，大幅精簡環境風險評估工作。聯合國警告，墨國政府將馬雅鐵路定為國安計畫，規避標準環境安全評估流程，同時敦促墨西哥按照國際標準保護環境。

尤加敦半島擁有數千個被稱為天然井（Cenote ）地下洞穴，全球最長的地下河流流經天然井。然而鐵路卻要在天然井的上方通行，與美洲豹和蝙蝠搶地。

深入研究墨西哥地下洞穴的西北大學地質學家蒙羅伊李歐斯（Emiliano Monroy-Rios）警告，如果施工不當，可能破壞脆弱的地表，並危害地下尚未開發的洞穴。此外，若是柴油滲漏到地下洞穴與河流，將威脅半島唯一的淡水水源。

官方說法遭打臉

政府在馬雅鐵路第五段的環評研究爭議最大，對外表示工程對環境的影響「輕微」，並且已經做好預防工作。但官方說法遭到數十名科學家打臉，專家透過公開信指稱環評充斥缺失，包括數據陳舊，忽略近期發現的洞穴，以及缺乏水文學家的意見回饋等。

墨西哥國立自治大學（UNAM）科學家雷塞斯（Fernanda Lases）表示，政府不願承認該地區土地脆弱的事實，專家提出的問題令人極度擔憂。

尤加敦半島許多村民數十年來都覺得被政府遺忘，國家開發計畫付之闕如，馬雅鐵路終於為當地居民帶來希望。

在馬雅鐵路第二段附近開雜貨店的希曼尼茲（Luz Elba Damas Jimenez）表示，許多鄰居都在鐵路工地工作，特別是年輕人，工程也為他帶來更多客流量。

69歲的希曼尼茲說：「政府在做對國家有利的事，有時候這些事情與小村莊無關，但現在村民得到工作，我們終於受惠了。」

南部居民羅沙多（Martha Rosa Rosado）表示：「所有計畫都是在北部，政府終於想起東南部了。」

志願參與地下洞穴狀況評估的生物學家羅霍（Roberto Rojo）則認為，火車會讓地上與地下整個生態系面臨風險。

精句選粹

The controversies surrounding the construction exemplify struggles developing countries across the globe face to balance economic progress with environmental responsibility.



延伸閱讀