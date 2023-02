北美｜風電建設成本暴增

美國離岸風電開發商努力解決成本暴增帶來的財務挑戰, 希望確保東岸建設按原先規畫進行。

受到全球供應鏈持續受阻、通膨壓力與利率居高不下的衝擊,美國風電開發商正面臨興建成本飆漲危機,促使他們希望重新協商融資合約,確保東岸建設項目能夠順利進行,並協助實現拜登政府設定的減碳目標。

美國政府已設下遠大目標,2030年時希望透過離岸風力產生30 GW(百萬瓩)電力,以滿足逾1,000萬個家庭的用電需求。分析師表示,若成本與供應問題遲遲無法解決的話,想達成此目標的難度極高。

沃旭能源(Orsted)公司美國地區執行長哈代(David Hard)表示:「我們正面臨史無前例的總體經濟挑戰,超乎我們預期之外。」沃旭正在羅德島州與馬里蘭州沿岸開發離岸風電項目,預計供電5百萬瓩。

去年12月,另一家能源公司Avangrid要求撤銷與麻州公用事業局談妥的合約並重新投標離岸風電項目,以反映更高的生產成本。Avangrid主管哈里曼(Kimberly Harriman)表示:「我們認為,如此一來財務上才能夠支持該項目。」

拜登政府急 歐洲也急

拜登當局已要求聯邦政府加快審批相關計畫,希望加快首波離岸風電建設速度。但歐洲此時也急於興建風電項目,以因應俄烏戰事爆發後電力短缺危機。這導致供應鏈遭遇更大壓力,因為用於運輸與吊裝巨型風力渦輪機所需的專用安裝船數量有限。

研究顧問公司Wood Mackenzie資深分析師伍德沃斯(Samantha Woodworth):「這代表大量的安裝船必須共享。」

伍德沃斯表示,歐美任何單一項目延誤都可能帶來連鎖反應,最終可能導致美國距離拜登設定的2030年目標短少2 GW電力。

以能源公司Dominion Energy目前打造的離岸風電安裝船為例,該船2024年將為沃旭能源與新英格蘭公用事業Eversource Energy旗下兩項目提供服務,之後才會輪到自家公司在維吉尼亞州沿岸的風電計畫。

Dominion離岸風電部門副總裁班尼特(Josh Bennett)表示,該船目前完成進度超過60%。至於該公司投資98億美元的離岸風電場進度與預算都符合原先規畫,原因是他們早在問題浮現前便與供應商簽妥合約。

班尼特表示:「現在需求太大了。如果你現在才要開始興建風電項目,那時間會拖得非常久,甚至可能到2030年後才能完成。」

製造商營收 受衝擊

風力渦輪機業者也正努力應對供應鏈困境與原物料成本上漲問題。全球最大風力渦輪製造商Vestas Wind Systems表示,受美國風電建設項目延後影響,該公司2022年第三季營收下滑。

Vestas離岸銷售業務北美資深副總裁歐文(Josh Irwin)表示,美國離岸風電開發商越慢取得執照許可,供應鏈相關成本攀升的機率越高。

