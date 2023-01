東北亞｜韓國年金改革路艱辛

年金改革,對韓國尹錫悅政府而言, 是迫在眉睫的大事。 如果什麼都不做,韓國年金基金到2057年就會用盡。

年金改革,是韓國總統尹錫悅視為「必須」的任內重要課題,也是2023年在「新年談話」中的重要施政目標,因為韓國年金財政赤字洞愈來愈大,再不改革,韓國高齡者「活到老,窮到死」,恐怕不是「可能」,而會是「必然」。

推動改革成「必然」

為了避免「活到老,窮到死」成為韓國高齡者的生活寫照,韓國保健福祉部已經擬定初步的「財政推算報告」,並已提交給韓國「國會養老金改革特別委員會」。財政推算是依據生育率和預期壽命等人口變化、年金基金收益率等,推算至70年後的財政變化。

財政推算報告,是韓國政府訂定年金改革方案時重要的參考依據,如果「國會養老金改革特別委員會」所屬「民間諮詢委員會」也以此為基礎,定出單一改革方案的話,保健福祉部官員表示,年金改革的框架很快就能定案。

依循三大原則進行

在推動年金改革上,保健福祉部的強調,會在「財政可持續性、世代間公平性、保障老年收入」三大原則下積極進行。

韓國《國民年金法》規定,每五年須提出未來70年的年金的「財政推估報告」進行年金制度的調整或度改革。目前的「財政推估」計算是前任文在寅政府2018年推出的。

依據當時的估算,如果什麼都不做,韓國的年金到2050年時,赤字將增加到147兆韓元(約新台幣3兆5,200億元)的規模,2080年赤字更進步擴大為739兆韓元(約新台幣17兆7,300億元)。

推估出來的年金財政赤字是如此龐大,於是,當時文在寅政府向國會提出了四個選項的改革方案,第一是,維持現行(收入替代率40%,保險費率9%)。二是,將基礎養老金30萬韓元(約新台幣7,200元)提高至40萬韓元(約新台幣9,600元)。三是,收入替代率40%提高至45%,保險費率9%提高至12%。最後是,收入替代率40%提高至50%、保險費率9%提高至13%。

然而,改革方案從2018年提出後,直到文在寅政府任期結束,國會都沒有就對年金「改革」有任何進展,也就是說,很自動的採取了第一案,也就是「維持現狀」,也意味著什麼都不做,依據當時的推算,當什麼都不做時,基金將在2057年全部耗盡。

尹錫悅政府與國會都明白不能「什麼都不做」,因此,國會養老金改革特別委員會的「民間諮詢委員會」已定調要上調保險費率、上調收入替代率、提高領取和義務加入年金的年齡標準等,只要「民間諮詢委員會」討論出方案,國會就會也以此為討論基調。

但韓國專家學者們直言,年金改革的關鍵在能否提出「單一方案」?否則在國會進行實質討論時勢必會發生衝突。因為在年金改革上,永遠都會在「是要穩定財政?還是加強老年收入保障?」之間拔河。

若提高保險費率,將有助穩定財政,但保障老年收入的職能不會因此改變。而若提高收入替代率,財政情況將會變差,需要進一步提高保險費率。這也是韓國推動年金改多年來,一直什麼都沒能做的主因。

精句選粹

The sustainability of the pension system cannot be guaranteed unless the issue of the snowballing deficit in pension finance is resolved.

延伸閱讀