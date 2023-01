歐洲｜克羅埃西亞採用歐元

對迎接2023年,克羅埃西亞舉國上下無比期待, 因為在加入歐盟後, 克羅埃西亞終於將採用歐元,並成為申根區的一員。

去年12月31日(周六)午夜鐘聲響起,克羅埃西亞改採歐洲共同貨幣歐元,並取消了數十個邊境崗哨,加入申根區這個全球最大的免護照觀光區。

對於這個人口僅400萬的巴爾幹小國而言,這代表一個嶄新的開始。30年前,這個巴爾幹小國因一場殘酷的戰爭吸引國際關注,這場戰爭幾乎摧毀其將近四分之一的經濟。

成功加入申根區

加入歐洲免護照的申根區意味著克羅埃西亞人現在將成為區內近4.2億人中的一員,他們可以在沒有護照的情況下在27個成員國自由通行,不管是工作還是休閒旅遊。

採用歐元同樣會為克羅埃西亞帶來諸多好處,包括強化與其他19個採用歐元國家的金融關係,以及擁有歐洲央行當靠山。此外,它還有利於觀光與經商,免去克羅埃西亞人出國以及外國民眾每年到克羅埃西亞工作或觀光時換匯的麻煩。

當克羅埃西亞各地的狂歡者走上街頭迎接新年時,該國內政部長波茲諾維奇(Davor Bozinovic)出現在與斯洛維尼亞接壤的布雷加納(Bregana)邊境檢查崗哨視察,並為最後一批在那裡接受護照檢查的旅客送上祝福。

接手東部邊境管制

自2007年以來,斯洛維尼亞一直是申根區的一員,並承擔著保衛申根區邊界的任務。後來,此一任務轉由克羅埃西亞接手,負責對波士尼亞、塞爾維亞和蒙特內哥羅等非歐盟國家實行嚴格的東部邊境管制。

波茲諾維奇在斯洛維尼亞外長霍夫尼克(Sanja Ajanovic-Hovnik)的陪同下觀看布雷加納過境點坡道撤除後指出,「我們已向無邊界的歐洲開放國門,這不僅是取消邊境管制,而是終於確認我們是歐盟大家族的一員。」

現年72歲的職業司機曼迪奇(Stipica Mandic)說出了同樣的心聲,他表示無需在邊境長時間等待即可自由通行是他一直以來的夢想。他因此還離開家中的除夕派對,並開了20公里車到布雷加納,為的就是見證此一歷史時刻。

曼迪奇還說,「我一輩子在邊境檢查站排隊等候通過不知有多少年,我今晚特地來到這裡,就是為了見證這一刻,以後我就不用再等候通關。」

大約在同一時間,也就是午夜過後不久,為了象徵克羅埃西亞貨幣庫納(kuna)走入歷史,克羅埃西亞財政部長兼中央銀行總裁特地步行到首都薩格勒布的自動取款機前提領歐元紙鈔。

克羅埃西亞於2013年加入歐盟,但要採用歐元,該國必須滿足一長串嚴格的經濟條件,包括穩定的匯率、可控的通膨和穩健的公共支出。

新年過後克羅埃西亞庫納和歐元還會並行通用於現金支付14天,但民眾採買時找零則只會拿到歐元。

許多克羅埃西亞人認為加入申根、採用歐元為國家發展一個重大分水嶺,代表克羅埃西亞經過脫離塞爾維亞統治的南斯拉夫獨立戰爭後,歷時31年的時間才艱辛地躋身為歐洲的主流成員,當年獨立戰爭導致兩萬人喪生、數十萬人流離失所。

