南美｜阿根廷擁抱加密幣

阿根廷2022年通膨率逼近三位數, 促使更多民眾使用虛擬貨幣,對抗惡性通膨。

儘管加密幣業遭逢寒冬、行情崩跌,粉碎許多小型投資人的發財夢,但在阿根廷這類深陷通膨飆漲危機的國家,卻有愈來愈多民眾依賴加密貨幣做為抗通膨利器。

阿根廷是南美第二大經濟體,2022年全年通膨率逼近100%,促使許多民眾想方設法保全存款價值,過去是透過買進美元,如今則傾向購買虛擬貨幣。

去年通膨率逼近100%

阿根廷首都布宜諾斯艾利斯CrypStation咖啡館共同創辦人李柏曼(Mauro Liberman)表示:「有些人指望靠比特幣發大財,但成功的人少之又少。」顧客可以使用加密通貨在CrypStation購買咖啡與甜點。

全球最大加密幣—比特幣價格2022年全年大跌60%,令許多散戶拋售手中持有的虛擬貨幣。據國際清算銀行(BIS)估計,全球約四分之三的加密幣投資人處於虧損狀態。

現年40歲的阿根廷醫生瓦茲奎茲(Ervin Vazquez)過去三年來持續投資加密貨幣,但該資產價格震盪劇烈,令他的投資一夕縮水三分之二。即便如此,他還是期盼有天能夠翻本。

瓦茲奎茲表示:「對於財力有限的人,投資加密貨幣的報酬率高於美元。最糟情況是損失幾百美元,但若是你押寶成功,投資就可以翻倍成長。」

儘管加密貨幣投資風險極高,但對於通膨率高達兩位數或甚至三位數的國家,例如阿根廷或委內瑞拉等,虛擬貨幣依然保有一定魅力。

李柏曼指出,雖然加密貨幣不會讓你變成百萬富翁,但它至少可以保全財物價值,特別是在阿根廷這樣的經濟脈絡下,加密貨幣永遠有崛起興盛的機會。

加密幣普及率高達12%

研調機構Americas Market Intelligence數據顯示,阿根廷加密貨幣的普及率高達12%,約是墨西哥或巴西水平的2倍。

除了抗通膨功能外,不少阿根廷人從海外匯錢給國內家人時也採用加密幣,以免去匯款過程的高額手續費成本。研究機構Chainalysis指出,利用加密貨幣進行外匯交易的情況日益普遍,特別是拉美地區。

Chainalysis拉美與北美業務執行卡托林(Dan Cartolin)表示:「拉美地區加密幣採用率持續成長,與其他地區下滑呈現強烈對比。加密貨幣價格可能下滑,但交易量不斷升高。」

阿根廷加密貨幣交易所Lemon Cash共同創辦人兼執行長卡瓦佐利(Marcelo Cavazzoli)指出,近日大量客戶將他們手中持有的加密幣部位換成穩定幣。穩定幣大多與美元或美元計價資產掛鉤,價格相對穩定許多。

在通膨失控的國家,民眾薪水增幅遠遠趕不上物價成長速度,從領薪水到實際出門購物這段時間,商品價格早已上漲不少。這促使許多人將部分薪水改成以穩定幣方式領取,以防止荷包不斷縮水的狀況。

精句選粹

In countries like Argentina with triple-digit inflation, virtual currencies retain some appeal.

