歐洲｜朝聖之路謝絕風機

俄烏戰爭推高天然氣價格, 促使歐洲加速發展再生能源, 但觀光產業卻不希望巨型風機與賴以維生的秀麗美景相伴。

歐洲在俄羅斯入侵烏克蘭後加速設置風力和太陽能發電廠,致力減輕對石化燃料的依賴,但觀光業者與當地民眾卻亟力反對再生能源設施進駐家園,認為巨型渦輪機破壞自然景緻和文化遺產,衝擊觀光產業生計。

居民、觀光業齊反對



瑪莉亞與夫婿六年前在西班牙西北部加利西亞(Galicia)的鄉間開了一家民宿,附近有知名的朝聖之路(Camino de Santiago),還有一座西班牙最古老的大教堂,海洋就在不遠外。

瑪莉亞夫婦和其他居民強力反對與一片345英尺高的渦輪機比鄰而居,這座風力發電廠是美鋁(Alcoa)重啟鄰近煉鋁廠所仰賴的電力來源之一。俄烏戰爭爆發前俄國就開始削減輸氣量,造成電價狂飆,美鋁在2021年將廠房閒置。

儘管居民反對,加利西亞地方政府仍在去年11月批准風力發電廠,將其視為是具策略利益的開發計畫。這座發電廠因規模龐大,還需取得西班牙政府許可。

瑪莉亞說:「沒有人能住在離風力發電這麼近的地方。我的民宿事業和生活方式可能都將付之一炬。」反對者表示,巨型渦輪機毀掉當地的美景、發出惱人的噪音,並在地面投射陰影。

能源價格飛漲導致許多大型製造業關閉工廠,還有不少業者岌岌可危,威脅汽車、航空和其他工業巨頭的供應鏈。

美鋁的西班牙聖西普里安廠(San Ciprian)工會領袖贊恩(Jose Antonio Zan)表示:「如果風力發電廠沒有過關,那麻煩就大了。西班牙不產石油或天然氣,但我們有風力,應當妥善利用。」

歐洲的化學品、鋁和其他能源密集產業,是推動風力和太陽能發電廠的主要勢力,這些業者爭相與再生能源開發商簽定長期供電合約,避免遭受天然氣價格波動衝擊。

風力和太陽能開發商昔日得向大型企業推銷計畫,得到大客戶長期購電協議才有希望獲得融資。如今雙方立場逆轉,大企業捧著銀子上門求長約。

布魯塞爾再生能源平台Re-Source Platform主管哈森伯格(Joop Hazenberg)表示,目前產業界對再生能源需求強烈,特別是能源密集企業,但再生能源計畫仍不敷所需。

代表渦輪機製造商和再生能源公司的歐洲風能協會(WindEurope)表示,400公尺外的渦輪機運轉聲音大約和冰箱差不多,遠遠比馬路交通等周遭的噪音小得多。此外,渦輪機還能為地主和農場主帶來可觀的租金收入。

綠能恐破壞文化遺產



另一方面,批評者表示,巨型風力渦輪機將破壞加利西亞的自然美景,以及可追溯到羅馬帝國時代的文化遺產。根據2019年數據,觀光業占該地區國內生產毛額(GDP)的10%,以及整體就業的11%。

朝聖之路有許多路段都能看見風機,當地的民宿業者懷特(Priscilla White)表示:「因為是走在古道,我們會希望沿途景緻一如往昔,但現在再也沒辦法了。」

加利西亞北海岸小鎮福斯(Foz)鎮長無奈地表示:「居民並不支持風力發電,雖然它對環境帶來負面影響,但這是目前最潔淨的能源來源。」

精句選粹

Ukraine war spurs the EU to accelerate the shift away from natural gas to wind and solar power, but opposition grows among those dependent on the region’s landscapes, cultural sites and tourism.

